Một trường khối ngành Công an có tỉ lệ 1 chọi 80 trong kỳ tuyển sinh năm 2025

HHT - Gần 8.000 trong khoảng 23.000 thí sinh dự kỳ thi đánh giá của Bộ Công an đăng ký vào Học viện Chính trị Công an nhân dân, trong khi chỉ tiêu của trường năm nay là 100.

Vì sao Học viện Chính trị Công an nhân dân "hút" thí sinh?

Thiếu tá Triệu Thành Đạt - chuyên viên chính Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm nay thu hút hơn 23.000 thí sinh tham gia tại 6 cụm thi trên cả nước. Trong đó, Học viện Chính trị Công an nhân dân là đơn vị có lượng thí sinh đăng ký nhiều nhất với gần 8.000 hồ sơ, trong khi chỉ tiêu của trường năm nay là 100. “Tính ra, cứ 80 thí sinh mới có 1 người trúng tuyển, tỷ lệ "chọi" cao chưa từng thấy tại các học viện, trường Công an”, Thiếu tá Đạt cho biết.

Lý giải sức hút của Học viện, đại diện Cục Đào tạo cho biết đây là đơn vị duy nhất trong hệ thống các trường Công an đào tạo ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước. Đặc thù ngành học mang tính ổn định, chuyên sâu về lý luận chính trị, hành chính Nhà nước là lý do khiến nhiều thí sinh lựa chọn.

Ngoài ra, theo xu hướng đăng ký tự chọn môn thi, có đến hơn 7.800 thí sinh chọn môn Địa lý - phù hợp với định hướng chuyên ngành đào tạo chính trị - xã hội của Học viện này.

Đề thi và cấu trúc kỳ thi đánh giá năng lực 2025

Kỳ thi đánh giá vào các trường Công an được tổ chức lần đầu vào năm 2022 với 9.000 thí sinh, đến nay đã tăng gấp hơn 2,5 lần. Năm nay, đề thi được giữ ổn định về cấu trúc, gồm 4 phần, tổng thời gian làm bài là 150 phút: Tự luận bắt buộc (25 điểm): viết đoạn văn nghị luận xã hội; Trắc nghiệm bắt buộc: gồm các môn Toán (35 câu - 35 điểm); Lịch sử (10 câu - 10 điểm); Ngoại ngữ (20 câu - 15 điểm) và Trắc nghiệm tự chọn (15 câu - 15 điểm): thí sinh chọn một trong các môn Lý, Hóa, Sinh, Địa lý.

Bài thi được tổ chức và chấm độc lập với kỳ thi tốt nghiệp THPT. Điểm thi đánh giá năng lực được kết hợp với điểm thi THPT để tính điểm xét tuyển.

Công thức tính điểm xét tuyển

Điểm xét tuyển vào các trường Công an được tính theo công thức: (Điểm thi tốt nghiệp THPT b3 môn xét tuyển × 2/5) + (Điểm thi đánh giá năng lực × 3/5) + điểm ưu tiên + điểm thưởng (nếu có).

Năm 2024, điểm chuẩn vào các trường Công an dao động từ 19,97 đến 25,52 điểm. Trong đó, Học viện Chính trị Công an nhân dân có mức điểm chuẩn cao nhất là 25,52 điểm - thể hiện sự cạnh tranh khốc liệt.

Ngoài phương thức thi tuyển, các trường Công an vẫn xét tuyển thẳng đối với học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế; thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; và theo các chính sách ưu tiên của Bộ Công an. Dự kiến điểm thi đánh giá năng lực sẽ được công bố trong tháng 7, sau đó các trường sẽ thông báo điểm chuẩn chính thức và danh sách trúng tuyển.