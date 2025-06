Mưa dông ở miền Bắc có thể kéo dài, dự báo tuần tới Hà Nội ngày nào cũng mưa

HHT - Đợt mưa dông vẫn đang diễn ra ở miền Bắc, một số nơi đã có mưa rất to, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Đến hôm nào mưa dông mới giảm? Hà Nội còn mưa nhiều ngày không, và trong những ngày thi tốt nghiệp THPT liệu có mưa không?

Miền Bắc đang có đợt mưa dông lớn, như đã đề cập trong các bản tin trước, và nhiều nơi đã có mưa rất to. Từ 19h hôm qua đến sáng nay, 22/6, lượng mưa ở Chợ Cháy (Hà Nội) là 174 mm, Phương Giao (Thái Nguyên) là 145 mm, Lương Sơn (Hòa Bình) là 180 mm, Phúc Ninh (Tuyên Quang) là 120 mm…, đều là mưa rất to.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy còn rất nhiều mây có thể gây mưa ở miền Bắc nước ta, kéo sang cả Lào, Thái Lan.

Dự báo đợt mưa dông này ở miền Bắc sẽ còn tiếp diễn trong tuần tới. Từ khoảng 23 - 24/6 (thứ Hai hoặc thứ Ba), mưa có thể giảm dần về lượng nhưng không chấm dứt. Ở miền Bắc nói chung, trong tuần tới vẫn sẽ có mưa rào và dông rải rác, bất chợt (tập trung vào chiều tối và đêm), thỉnh thoảng có những nơi mưa to. Vì vậy, trong cả tuần, người dân vẫn nên có các kế hoạch dự phòng khi sắp xếp công việc vì trời có thể mưa bất kỳ lúc nào.

Ngoài ra, ở những nơi đã có mưa to trong cuối tuần, nếu tuần tới lại mưa to thì càng dễ dẫn đến ngập úng, sạt lở đất…, nên người dân lưu ý thường xuyên theo dõi các bản tin, thực hiện hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương để giữ an toàn.

Tại Hà Nội, từ mai (23/6), mưa giảm về lượng nhưng không hết hẳn mà vẫn mưa rải rác, cả tuần ngày nào cũng có thể có mưa bất chợt, kể cả những ngày thí sinh làm thủ tục và thi tốt nghiệp THPT (25 - 28/6, trong đó 26 - 27/6 là 2 ngày thi chính thức), người dân ra ngoài luôn nên mang theo đồ che mưa. Do mưa dông nên trời không nắng nóng, tương tự như cuối tuần; ban ngày những lúc không mưa thì có thể nắng nhẹ, nhưng trời khá ẩm và oi.

Có thể đến cuối tuần tới thì mưa dông mới chấm dứt ở miền Bắc.