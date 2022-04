MV mới của Sơn Tùng: Lại bị tố đạo nhái G-Dragon, cái kết tiêu cực gây tranh cãi mạnh

HHT - Đây không phải lần đầu tiên Sơn Tùng M-TP bị nhận nhiều chỉ trích khi có phong cách trùng lặp với trưởng nhóm BIGBANG G-Dragon. "There’s No One At All" khiến một số người tưởng như đang xem MV solo mới của G-Dragon.

Sau gần 1 năm im ắng, Sơn Tùng M-TP đã trở lại V-pop với sản phẩm được hát 100% bằng tiếng Anh. Ngoài giai điệu lạ tai, MV cảnh báo về nạn bạo lực học đường khiến con người bị cô lập, bỏ rơi. Sau 15 tiếng phát hành, There’s No One At All đã đạt hơn 5,1 triệu lượt xem, hơn 503 nghìn like trên YouTube, và đang đứng #1 trong danh mục âm nhạc thịnh hành của YouTube Việt.

Tuy nhiên, chỉ sau ít giờ, netizen đã soi và tố Sơn Tùng mượn khâ nhiều ý tưởng hình ảnh từ G-Dragon.

“Nhìn rất GD nhưng lại là Daesung”, “tưởng đang xem MV của G-Dragon”, “bắt chước là giỏi” là những bình luận chỉ trích việc Sơn Tùng vay mượn quá nhiều ý tưởng từ thần tượng của mình. Nhiều người cho rằng Sơn Tùng M-TP đang tiếp tục dùng chiến lược cũ, chủ động "tạo drama", mượn những tranh cãi so sánh nam ca sĩ với G-Dragon để quảng bá cho sản phẩm mới. Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng, những cảnh này cũng xuất hiện ở khá nhiều sản phẩm âm nhạc khác nên khó có thể kết luận là đạo nhái.

Chưa dừng lại ở đó, cái kết của MV There’s No One At All cũng phải nhận nhiều phản ứng không đồng tình của người xem, thậm chí một KOL còn lên tiếng yêu cầu nam ca sĩ thay đổi đoạn kết. Trong MV, Sơn Tùng hóa thân vào một đứa trẻ bị bỏ rơi, lớn lên trong cô nhi viện. Sự thiếu thốn tình thương, bị bạo lực học đường... khiến tâm hồn cậu bé phải chịu nhiều tổn thương, giằng xé. Khi trưởng thành, cậu bé đó trở nên ngông cuồng, thích gây rối, lêu lổng nhưng trong tâm hồn là đầy rẫy sự lạc lõng, cô đơn. Cuối cùng, chàng trai chọn kết thúc cuộc đời khi còn rất trẻ.

Một số ý kiến cho rằng trong nghệ thuật, người nghệ sĩ có thể tự do sáng tạo nên Sơn Tùng và ê-kíp có quyền được thể hiện ý tưởng của mình. Tuy nhiên, rất nhiều khán giả cho rằng Sơn Tùng có lượng fan trẻ rất đông đảo, việc nhân vật MV chọn cách tiêu cực nhất để giải quyết vấn đề sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của nhiều bạn trẻ. Câu hỏi về thông điệp mà MV muốn truyền tải cũng trở thành chủ đề nóng bởi quyết định của nhân vật đang truyền tải năng lượng tiêu cực tới người xem.

Một số ý kiến bình luận từ netizen:

- Gần đây liên tiếp xảy ra những câu chuyện đau thương khi một số bạn trẻ nhảy lầu, Sơn Tùng không nên gợi nhắc những nỗi đau này.

- Có những chuyện tiêu cực cần phải dùng nghệ thuật để phản ánh, thức tỉnh con người nhưng nếu Sơn Tùng để nhân vật có cái kết có hậu thì sẽ tốt hơn. Như vậy mới đưa lại niềm tin và động lực sống cho giới trẻ.

- Thời điểm hiện tại, vấn đề tự tử ở giới trẻ đang rất nhạy cảm, đáng lẽ là idol của nhiều bạn trẻ, Sơn Tùng nên trở thành người truyền cảm hứng sống thay vì làm một cái kết tiêu cực như vậy.