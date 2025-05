Mỹ Anh tràn đầy cảm xúc trong đêm nhạc cá nhân, sẵn sàng vươn mình ra biển lớn

HHT - Ngay sau khi phát hành EP “phases of the moon”, Mỹ Anh đã thực hiện ngay đêm nhạc cá nhân để giới thiệu các sáng tác mới của mình đến với khán giả.

Ngày 15/5, Mỹ Anh đã tung ra EP phases of the moon kèm theo minishow Mỹ Anh Live: phases of the moon để giới thiệu các ca khúc cô mới sáng tác. Dù chỉ là đêm nhạc cá nhân quy mô nhỏ, Mỹ Anh vẫn thu hút hơn 300 khán giả tới thưởng thức đêm nhạc tràn đầy cảm xúc.

Con gái cưng của diva Mỹ Linh đã đưa khán giả đi qua toàn bộ hành trình cảm xúc của phases of the moon. Những ca khúc trong EP được kết nối bằng nhiều tâm sự chân thành, sâu sắc từ chính Mỹ Anh về hành trình trưởng thành, đối diện với cảm xúc và học cách yêu thương bản thân.

Những khoảnh khắc Mỹ Anh cùng khán giả hòa giọng, nhảy múa, trò chuyện đã tạo nên không khí thân mật, gần gũi, đúng tinh thần của một buổi biểu diễn live ấm áp, nơi âm nhạc là cầu nối giữa nghệ sĩ và cộng đồng yêu nhạc.

EP phases of the moon ngay sau khi phát hành đã nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực từ giới chuyên môn và khán giả. Đặc biệt, gentle, baby - bản tình ca R&B hợp tác cùng nghệ sĩ Hàn Quốc g0nny đã được lựa chọn vào playlist “It’s a Hit!” của Spotify với hơn 2,3 triệu lượt theo dõi.

Đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ Việt Nam xuất hiện trong danh sách này. Ca khúc cũng được phát sóng trên các đài radio lớn tại Úc như Triple R, Triple J - cho thấy bước tiến đáng kể của Mỹ Anh trên hành trình đưa âm nhạc Việt Nam đến gần hơn với khán giả toàn cầu.

Sau mini show tại Hà Nội, Mỹ Anh sẽ chính thức bước vào chuỗi quảng bá ở nước ngoài. Đây đều là những cột mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình đưa âm nhạc Việt Nam đến gần hơn với công chúng quốc tế, đồng thời khẳng định vị thế nghệ sĩ độc lập mang tư duy hiện đại và bản sắc riêng của Mỹ Anh.