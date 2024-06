Mỹ nam "Bad Buddy" Nanon Korapat bất ngờ xuất hiện trong Anh Trai "Say Hi"

HHT - Nanon Korapat từng rất thành công khi đảm nhận vai chính trong phim boylove "Bad Buddy". Trước ngày tập 1 Anh Trai "Say Hi" lên sóng, netizen xôn xao dự đoán liệu Nanon sẽ là thành viên trong đội hình các Anh Trai nào.

Là khách mời đặc biệt trong tập 1 của Anh Trai “Say Hi”, Nanon chia sẻ: “Tôi cảm thấy thật hào hứng và vinh dự khi đứng đây. 30 Anh Trai đều là những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam và giờ họ đều tập hợp tại đây. Tôi cảm thấy bầu không khí thân thiết chẳng khác gì ở nhà mình. Nếu ở Thái Lan có chương trình như vậy, chắc cũng tạo nên cảm xúc tương tự”.

Trước ngày tập 1 lên sóng, netizen xôn xao dự đoán Nanon sẽ là một thành viên trong đội hình các Anh Trai. Hoặc ngôi sao của nhà GMMTV sẽ là nhân tố mang đến thử thách và những cuộc đối đầu âm nhạc cân tài cân sức? Nanon sẽ về chung đội với Anh Trai nào, đối đầu với những team nào?

Ngoài ra, các bài hát trong chương trình Anh Trai “Say Hi” là sáng tác hoàn toàn mới, được sản xuất bởi Giám đốc Âm nhạc JustaTee. Fan Anh Trai “Say Hi” và các fan quốc tế của Nanon đã sẵn sàng để đón “cơn bão” bài hát mới và những tiết mục trình diễn “đốt cháy” sân khấu đến từ Nanon cùng dàn Anh Trai.

Sự xuất hiện của Nanon hứa hẹn mang đến năng lượng mới mẻ cho Anh Trai "Say Hi". Không chỉ sở hữu nhan sắc điển trai và tài năng diễn xuất, Nanon còn có khả năng hát, chơi nhạc cụ, sáng tác. Ca khúc Just Friend? - OST phim Bad Buddy do Nanon thể hiện từng thắng giải The Best Theme Song tại Lễ trao giải Asian Television Awards lần thứ 27.