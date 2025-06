Mỹ Vị Yêu Đương tập 5: Món ăn vẫn ngon vị xưa, nhưng tình cũ giờ nay đã khác

HHT - Hương vị của món mì spaghetti năm ấy trong ký ức của Yeon Joo vẫn rất thơm ngon, nhưng người cũ xuất hiện nơi ngưỡng cửa chỉ đánh thức trong cô những hồi ức đau buồn.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Tập 5 của Tastefully Yours (Mỹ Vị Yêu Đương) bắt đầu với cảnh tỏ tình của Han Beom Woo (Kang Ha Neul) với Mo Yeon Joo (Go Min Si). Thật không may, toàn bộ khung cảnh lãng mạn này đã bị Myung Sook (Kim Shin Rok) và Chun Seung (Yoo Su Bin) bắt gặp. Ngượng quá hóa giận, Yeon Joo phản ứng bằng cách dùng “thiết đầu công” khiến Beom Woo chảy máu mũi.

Hôm sau, Myung Sook và Chun Seung thi nhau trêu ghẹo Beom Woo và Yeon Joo. Nàng đầu bếp nghiêm mặt nói rằng đó chỉ là một sai lầm, đồng thời cấm bàn tán về chủ đề này.

Dù không thắng giải nhất nhưng số tiền thưởng có được ở lễ hội ẩm thực đã giúp nhà hàng Jung Jae sửa sang xong. Lễ hội cũng giúp nhiều thực khách biết và tìm đến nhà hàng, trong đó có một cặp đôi đặc biệt - chàng trai người Hàn và cô gái người Pháp. Yeon Joo khiến tất cả kinh ngạc khi cô nghe hiểu tiếng Pháp rất rành rẽ.

Cặp đôi khách hàng kể rằng họ sắp kết hôn nên muốn hai bên gia đình gặp nhau, nhưng gặp khó khăn trong việc tìm được nhà hàng ưng ý. Nhà gái không ăn được đồ cay mặn của Hàn Quốc, nhà trai thì lại chỉ ăn đồ Hàn. Ban đầu, Yeon Joo không muốn nhận đơn này nhưng cuối cùng cô cũng đồng ý.

Cuối ngày, Yeon Joo xem xét cuốn sổ ghi chép các công thức nấu ăn để suy nghĩ thực đơn, nhưng cứ thấy gương mặt Beom Woo ở bất kỳ trang nào mở tới. Cô đành bỏ ra ngoài để hít thở khí trời thì nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt. Beom Woo đang ngồi thu lu một góc. Khi nhìn thấy Yeon Joo, anh ấm ức đòi được biết tại sao cô lại nghĩ nụ hôn của họ là sai lầm?

Yeon Joo đưa ra nhiều lý do để cho thấy họ không hợp nhau, nhưng Beom Woo phản bác tất cả. Yeon Joo đặt ra ranh giới bếp là nơi để nấu ăn, không phải để yêu đương; Beom Woo nói rằng khi ở trong bếp anh sẽ vô hình, nhưng bước ra khỏi bếp thì họ có thể hẹn hò. Vẻ say rượu ngớ ngẩn nhưng si tình của chàng tổng tài khiến nàng đầu bếp không khỏi mỉm cười.

Dường như bên trong nhà hàng Jung Jae, mùa xuân đã về. Beom Woo chuẩn bị đồng phục cho mọi người, “nhóc canh giá đỗ” Chun Seung ở lại nhà hàng làm nhân viên. Beom Woo tự lên lịch ngày hẹn hò đầu tiên.

Nhưng nụ cười của Yeon Joo rơi mất khi cô đi chợ về và nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Sự xuất hiện của anh ta khiến cô đi như chạy, trốn vào một góc và khóc nức nở. Một phần quá khứ của Yeon Joo từ đó được hé lộ. Hóa ra cô không phải chỉ là một đầu bếp “nhà quê”. Cô tốt nghiệp CIA - một trong những trường ẩm thực hàng đầu thế giới - loại xuất sắc, từng làm việc ở Le Murir - một nhà hàng Pháp ở Nhật đạt ba sao Michellin.

Người khách mới đến kia là Jeon Min (Yoo Yeon Seok), từng là đồng nghiệp với Yeon Joo ở Le Murir, cũng là người cô từng thích rất nhiều. Trong một lần tiếp đãi khách quan trọng, Jeon Min phạm lỗi khi xử lý cá nóc. Đối diện với cơn thịnh nộ của bếp trưởng, Yeon Joo đã nhận lỗi thay cho anh ta và nghỉ việc. Nhưng sau đó, anh ta không hề liên lạc với cô, khiến cô ấm ức và vô cùng tổn thương.

Ngày hẹn dùng bữa của cặp đôi trai Hàn - gái Pháp đã đến. Bữa ăn bắt đầu với bầu không khí căng thẳng, bố của đàng trai còn không thèm đụng đũa. Tuy nhiên, khi món thứ hai được dọn lên, ông đã chịu dùng thử. Vị ngon của món ăn khiến ông sửng sốt, thậm chí húp sạch cả nước dùng.

Các món sau cứ thế tiếp tục làm thỏa mãn vị giác của các vị khách và giúp họ cởi mở với nhau hơn. Họ nhận ra rằng dù đến từ những đất nước khác nhau nhưng vị giác ở đâu thì cũng nếm được vị ngon giống nhau.

Cuối ngày, Jeon Min lại xuất hiện. Lần này, Yeon Joo không đuổi anh ta đi nữa. Cô thậm chí còn mời anh ta một đĩa spaghetti, trông đơn giản nhưng Jeon Min khen ngon.

Cô nói đó là món ăn được nấu từ những nguyên liệu còn thừa trong bếp, là món họ hay nấu những ngày ở Le Murir, nhưng anh đã quên rồi. Yeon Joo nói mọi thứ đều đã thay đổi, cả cô, cả anh, cả món ăn mà họ nấu, vì thế đừng gặp lại nhau nữa.

Ở một khung cảnh khác, Beom Woo nhấp nhổm không yên, nhưng anh nhanh chóng vui vẻ trở lại khi thấy Yeon Joo xuất hiện như đã hẹn. Họ trải qua một buổi tối hẹn hò giản dị nhưng dễ chịu khi cùng xem phim ở rạp chiếu tại gia trên sân thượng, đi dạo phố, uống cà phê…

Để có được chỗ hẹn hò lý tưởng này, Beom Woo đã phải “trả giá” bằng việc lột vỏ không biết bao nhiêu củ hành tây cho anh bán tạp hóa, đến nỗi chỉ cần hồi tưởng thôi mắt anh đã rơm rớm rồi. Nhưng có lẽ cái giá phải trả là xứng đáng, Yeon Joo đã cởi mở với anh hơn.

Cô kể cho anh nghe về thời thơ ấu mình là trẻ mồ côi, về việc cô thích nấu ăn nên khi lớn lên đã đi du học và làm việc ở nước ngoài. Thậm chí Yeon Joo cũng không giấu giếm về quá khứ của cô và Jeon Min. Yeon Joo cũng kể anh ta muốn cô quay lại Le Murir, nhưng cô nói mình sẽ không đi.

Dù vậy, sáng hôm sau, Beom Woo như sét đánh ngang tai khi nghe báo lại rằng Yeon Joo đã đi Nhật. Cô chỉ để lại một tờ giấy nhắn nhờ mọi người trông coi bếp mới của Jung Jae một thời gian. Một tin nhắn mới gửi tới điện thoại của Yeon Joo cho chúng ta biết rằng cô sẽ sang Nhật cùng với người yêu cũ.

Tastefully Yours hiện đang phát sóng trên Netflix.