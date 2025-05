Nagano Mei bị ngừng tất cả hợp đồng quảng cáo, rút vai khỏi bom tấn truyền hình

HHT - Sau nghi vấn ngoại tình, tất cả các thương hiệu đã ngừng hợp tác với Nagano Mei. Cô cũng rút khỏi vai nữ chính trong phim truyền hình bom tấn. Netizen Nhật Bản bình luận “quả cầu tuyết” đã lăn, “Ngọc nữ nước mắt” đang phải đối mặt với khủng hoảng lớn nhất sự nghiệp.

Vào ngày 23/4, tạp chí Bunshun của Nhật đăng tin Nagano Mei vướng nghi vấn ngoại tình với nam diễn viên đã có vợ con Tanaka Kei (Ossan’s Love). Ngoài ra, tin tức còn viết Nagano Mei “bắt cá hai tay” khi hẹn hò với nam diễn viên Hàn Quốc Kim Mu Jun, người đóng cùng cô trong phim truyền hình Caster (Người Dẫn Tin).

Ngày 7/5, Bunshun tiếp tục công bố nội dung một số tin nhắn được cho là của Nagano Mei và Tanaka Kei. Ngoài các tin nhắn tình cảm dành cho nhau, cả hai còn bàn bạc xem nên thông báo như thế nào cho khớp trước truyền thông và với công ty khi vụ hẹn hò bị vỡ lở.

Dù công ty quản lý của Nagano Mei đã lên tiếng phủ nhận tất cả, từ nghi vấn ngoại tình đến chuyện tin nhắn, công chúng Nhật Bản vẫn quay lưng. Ban đầu, các thương hiệu hợp tác với Nagano Mei chọn “im hơi lặng tiếng”, nhưng dần dần họ đều xóa hoặc gỡ bỏ hình ảnh lẫn video của cô. Tính đến ngày 20/5, tất cả các thương hiệu có Nagano Mei làm đại diện quảng cáo đều đã ngừng hợp tác với nữ diễn viên.

Sự nghiệp diễn xuất của Nagano Mei cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Vào ngày 16/5, phim điện ảnh Vẽ Vời Vẩn Vơ (Kakukaku Shikajika) do cô đóng nữ chính ra mắt, nhưng phim không được quảng bá một cách tốt nhất. Một sự kiện quảng bá phim lẽ ra sẽ tổ chức vào ngày 8/5 đột ngột bị hủy trong ngày, sau khi Bunshun đăng bài về các tin nhắn. Buổi công chiếu phim vẫn được tổ chức vào 16/5, nhưng báo chí Nhật không được mời đến để đưa tin.

Mới đây, công ty quản lý cũng thông báo Nagano Mei sẽ rút khỏi phim Anh Em nhà Toyotomi! (Toyotomi Kyodai!) bởi lo ngại sự việc ồn ào gần đây của cô sẽ gây phiền phức lớn cho tất cả các bên liên quan. Đây là phim taiga sẽ lên sóng trong năm 2026. Vào tháng 10/2024, dàn diễn viên chính của phim đã được ra mắt khán giả, trong đó có Nagano Mei.

Dòng phim taiga của Nhật thuộc thể loại phim truyền hình nhiều tập, có quy mô lớn và thời lượng phát sóng kéo dài, chiếu tập mới vào mỗi Chủ nhật, chiếu suốt một năm. Nội dung phim chủ yếu tái hiện các nhân vật và sự kiện có thật trong lịch sử Nhật Bản. Phim taiga thường được đầu tư lớn vào bối cảnh, phục trang, có thể gọi là “bom tấn truyền hình” của xứ hoa anh đào.

Phim taiga thường bắt đầu quay từ mùa hè năm trước, do đó quyết định rút vai của Nagano Mei được đưa ra ngay trước khi Anh Em Nhà Toyotomi! bấm máy. Nội dung phim tập trung vào Toyotomi Hidenaga - em trai của Toyotomi Hideyoshi, người đã giúp anh trai mình thống nhất thiên hạ. Trong phim, Nagano Mei vào vai cô bạn thanh mai trúc mã và cũng là mối tình đầu của Hidenaga. Đây là một vai diễn lẽ ra sẽ là mốc son trong sự nghiệp của cô.

Ngoài ra, Nagano Mei cũng sẽ rời khỏi chương trình phát thanh do cô làm người dẫn chương trình Nagano Mei no All Night Nippon X, chương trình cũng sẽ ngừng phát sóng. Đáng chú ý, cô đảm nhận vai trò này chỉ mới khoảng hai tháng, lên sóng được bảy lần, kể từ ngày 31/3.

Trước nghi vấn ngoại tình, Nagano Mei là nữ diễn viên trẻ được yêu thích không chỉ ở Nhật Bản mà còn rộng khắp châu Á bởi ngoại hình ngọt ngào, tươi sáng, thanh khiết. Cô có diễn xuất khá ổn, tham gia nhiều phim truyền hình lẫn điện ảnh được yêu thích như My Love Story!!, My Broken Mariko, Ánh Sao Băng Ban Ngày, Một Nửa Xanh, Nhà Mitarai Trong Biển Lửa…

Hiện tại, nhiều netizen xứ hoa anh đào bình luận rằng “quả cầu tuyết” đã bắt đầu lăn, sự nghiệp của Nagano Mei đang đối mặt với khủng hoảng lớn nhất từ trước đến nay. Hình tượng mà cô vất vả gây dựng đang bị phá hủy, danh tiếng mà cô nỗ lực đắp xây đang dần sụp đổ.

Bên dưới các tin tức, bài đăng về nghi vấn ngoại tình từ lúc xảy ra cho đến nay, nhiều bình luận bày tỏ sự tiếc nuối và khó hiểu khi Nagano Mei tự hủy sự nghiệp của mình vì một người đàn ông đã có gia đình. Cách nữ diễn viên phủ nhận, lựa chọn né tránh cũng khiến đông đảo netizen thêm tức giận, thất vọng. Đồng thời, họ cũng bày tỏ ý kiến rằng không thể bênh vực cũng như không muốn ủng hộ cô nữa trong tương lai.