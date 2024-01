Nam chính "Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi": Cao gần 1m9, tính cách "tấu hài" siêu lầy lội

HHT - Ít ai ngờ rằng, nam chính Yoo Ji Hyuk (Na In Woo thủ vai) nghiêm túc, thâm tình trong "Marry My Husband" (Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi) lại là nhân tố “tấu hề” đặc sắc ngoài đời.

Na In Woo hiện là sao nam nhận được nhiều sự chú ý khi góp mặt trong dự án phim Marry My Husband (Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi). Mỹ nam sinh năm 1994 thủ vai Yoo Ji Hyuk, trưởng phòng Marketing tập đoàn U&K Food. Anh chàng là sếp của nữ chính Kang Ji Won (Park Min Young thủ vai), cũng là trợ thủ đắc lực nhất của Ji Won trong hành trình báo thù.

Từng là cái tên gây tranh cãi khi đảm nhận vai nam chính, Na In Woo khiến khán giả "quay xe" khi bộ phim phát sóng đến tập 4, 5. Ánh mắt thâm tình, cảm giác “tổng tài” trưởng thành, đáng tin cậy cùng màn lột xác nhan sắc ngoạn mục là những yếu tố giúp In Woo chinh phục trái tim khán giả.

Ít ai biết, Na In Woo từng là thực tập sinh idol K-Pop dưới trướng JYP Entertainment, CUBE Entertainment. Sau đó, anh chàng chuyển hướng diễn xuất. In Woo bắt đầu với một vai diễn nhỏ trong dự án Glorious Day vào khoảng 2014 - 2015.

Na In Woo không sở hữu nhan sắc “bắt mắt”, gây “sốc visual” như những tên tuổi cùng lứa Cha Eun Woo, Song Kang. Có lẽ cũng vì nguyên do đó, anh chàng cũng có sự nghiệp diễn xuất lận đận hơn. Suốt gần 10 năm kể từ 2014, mỹ nam tích góp kinh nghiệm thông qua các vai diễn nhỏ trong các dự án Home For Summer, Mystic Pop-up Bar,...

Tên tuổi mỹ nam 9X được chú ý hơn khi hóa thân Biểu ca chung tình trong Mr Queen (Chàng Hậu). Sau đó, năm 2021, anh là “phương án thay thế” được nhà sản xuất Where The Moon Rises (Sông Đón Trăng Lên) lựa chọn khi scandal của nam chính Kim Ji Soo nổ ra.

Dù chỉ là “kẻ đóng thế”, Na In Woo thành công thu về lượng lớn người hâm mộ với vai nam chính đầu tay. Anh chàng hóa thân thành công vào vai vị tướng dũng mãnh, tinh thông võ nghệ. Phản ứng hóa học bùng nổ cùng công chúa Pyeong Gang (Kim So Hyun thủ vai) của xứ Cao Ly giúp anh có được sự công nhận của công chúng. Mỹ nam 9X được truyền thông Hàn nhận định là nhân tố quan trọng cứu nguy, góp phần hồi sinh cho bộ phim.

Bên cạnh diễn xuất tài tình, Na In Woo còn được biết đến là mỹ nam đa tài khi có khả năng chơi guitar, ca hát. Năm 2013, In Woo đóng vai chính trong vở nhạc kịch A Bachelor's Vegeta Store.

Cư dân mạng ngỡ ngàng với nét tính cách đối lập của mỹ nam 9X trong phim và ngoài đời. Hình tượng tổng tài lạnh lùng của In Woo đổ vỡ khi người hâm mộ “đào lại” những khoảnh khắc anh chàng tham gia show tạp kỹ.

Mỹ nam cao 1m89 không ngại lăn xả trong các thử thách, “tự tin khoe cá tính” trong các chương trình truyền hình thực tế, fan meeting với kỹ năng nhảy nhót “giật cục”. Các đoạn tổng hợp khoảnh khắc hài hước của nam diễn viên ghi nhận lượt tương tác cao đột biến nhờ hiệu ứng Marry My Husband.