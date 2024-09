Triệu Lộ Tư bị nghi "đụng dao kéo" vì gương mặt tượng sáp tại sự kiện BVLGARI

HHT - Hình ảnh tham dự sự kiện BVLGARI của Triệu Lộ Tư bất ngờ trở thành chủ đề gây tranh cãi dữ dội trên Weibo. Không ít cư dân mạng đứng ra bảo vệ cô.

Tối 6/9, ảnh của Triệu Lộ Tư khi tham gia sự kiện của BVLGARI gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc. Mỹ nhân phim Vụng trộm không thể giấu xuất hiện với diện mạo mới lạ sau khi giảm cân, ghi điểm với nụ cười rạng rỡ. Nhưng leo lên Top 1 bảng Hot Search mục Giải trí của Weibo lại là từ khóa "Triệu Lộ Tư phẫu thuật thẩm mỹ".

Nhiều cư dân mạng cho rằng gương mặt của nữ diễn viên có sự thay đổi rõ ràng, trở nên thanh thoát hơn với cằm V-line rõ, mũi cao và khuôn môi đầy đặn. Hình ảnh Triệu Lộ Tư trong quá khứ và hiện tại bị mang ra so sánh, cho thấy sự khác biệt rất lớn.

Trên mạng xã hội, diện mạo mới của Triệu Lộ Tư không nhận được phản ứng tích cực từ công chúng. Đa số Cnet đều cho rằng việc "dao kéo" khiến biểu cảm của Triệu Lộ Tư không còn tự nhiên như trước nữa, gương mặt trở nên đại trà. Họ bày tỏ sự tiếc nuối vì thích nhan sắc tươi tắn, tự nhiên trước đây của cô hơn:

- Nét cũ xinh gấp đôi thế này.

- Đang xinh tự nhiên chuyển sang đẹp công nghiệp.

- Ngày xưa cực thích Triệu Lộ Tư vì nét xinh rất riêng, nhìn vào phát ấn tượng không quên. Bây giờ vẫn xinh nhưng nét đẹp công nghiệp, trông như hot girl mạng.

Thực tế, nghi vấn Triệu Lộ Tư phẫu thuật thẩm mỹ đã là chủ đề bàn luận vài tháng trở lại đây.

Tuy nhiên, nhiều netizen đưa ra những phản ứng trái chiều về chiếc Hot Search này. Dân mạng cho rằng có thể là do Triệu Lộ Tư hiện tại giảm cân rất nhiều so với trước đây, cộng thêm make-up nên phần mũi và cằm của nữ idol mới trở nên thanh thoát, thon gọn hơn. Ngoài ra, phần kẻ bọng mắt to làm tổng thể lớp trang điểm của cô tại sự kiện BVLGARI bị kỳ quái.

Ngoài ra, cộng đồng mạng cũng bênh vực sao nữ, vì vấn đề can thiệp thẩm mỹ bây giờ đã là quá bình thường nên kể cả Triệu Lộ Tư có đụng chạm dao kéo thật thì cũng không phải việc gì xấu để bàn tán, phán xét, miệt thị ác ý:

- Chuyện thẩm mỹ bình thường mà, chẳng thấy có vấn đề gì.

- Có thể là do make-up nữa, nhưng kể cả có thẩm mỹ thì cũng chẳng sao.

- Ai chả muốn đẹp hơn, giờ thẩm mỹ để tự tin hơn cũng bị lên án là sao?

- Cằm gọn hơn hẳn, nhưng thấy thẩm mỹ cũng chẳng có gì để lên án.