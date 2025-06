Nam diễn viên đẹp trai, tốt tính nhưng phải làm "trai hư" trên phim giờ vàng

HHT - Dù từng bức xúc khi bị khán giả mắng mỏ do đóng vai "trai hư" quá đạt, chàng mỹ nam này một lần nữa lại làm kẻ phản diện trong phim mới trên VTV.

Trong phim Dịu Dàng Màu Nắng, kịch tính lúc này dồn về vợ chồng Bắc - Lan Anh khi người vợ ngoại tình, bị chồng bắt gặp nên gia đình có nguy cơ tan vỡ. Kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc của Bắc và Lan Anh là một chàng trai trẻ trung, giàu có, đẹp trai và còn liên tục dụ Lan Anh hay ly hôn để đến với anh ta.

Bình An diễn rất đạt vai diễn này, và đây là lần thứ 3 anh đóng vai “phi công trẻ” hẹn hò với phụ nữ lớn tuổi. Ở hai phim Những Cô Gái Trong Thành Phố và Ga-ra Hạnh Phúc, Bình An đều đóng vai chàng trai trẻ qua lại với phú bà hơn tuổi mình để được chu cấp tiền bạc. Thậm chí trong Ga-ra Hạnh Phúc, vai diễn của Bình An còn cùng một lúc hẹn hò với hai người, vừa không muốn chia tay bạn gái vừa muốn tận hưởng cuộc sống giàu sang bên tình nhân lớn tuổi.

Thế nên khán giả xem phim vô cùng bức xúc với nhân vật này, ghét lây sang cả Bình An. Có lẽ vì nhận được quá nhiều bình luận tiêu cực khi khán giả nhầm lẫn giữa phim và đời mà Bình An đã than phiền trên trang cá nhân “Phim là phim, đời là đời. Các bạn đừng vì một vai diễn mà phán xét cuộc đời của mình như vậy. Thứ cảm xúc đó thực sự tồi tệ lắm”.

Tuy trên phim nhiều lần đóng vai trai đểu, Bình An ở ngoài đời lại có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên Phương Nga. Hai người bên nhau từ khi Phương Nga chưa trở thành Á hậu, vẫn gắn bó kể cả khi cô nổi tiếng và ngày càng hạnh phúc hơn sau đám cưới. Bình An cũng được khen là soái ca tốt bụng khi một lần, anh mắc kẹt trong đám cháy cùng nhiều người khác nhưng vẫn nhường đường thoát hiểm cho mọi người xuống trước, còn bình tĩnh giúp đỡ nhiều phụ nữ trèo xuống thang được an toàn.