Nam sinh Khánh Hòa giành vòng nguyệt quế đầu tiên của Quý 4 Olympia 24

HHT - Mới đây, nhiều trường đại học phía Nam tiếp tục công bố điểm chuẩn trúng tuyển các phương thức xét tuyển sớm. Trong đó, một số trường có mức điểm chuẩn tăng cao so với năm 2023.

HHT - Năm nay, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào các học viện, trường công an nhân dân là hơn 2.100 chỉ tiêu. Các học viện, trường công an nhân dân tuyển sinh theo 3 phương thức: Đạt giải quốc gia, quốc tế; chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá của Bộ Công an.