Nam thanh niên leo núi Hàm Lợn một mình rồi bị kiệt sức, phải gọi người ứng cứu

HHT - Một nam thanh niên 25 tuổi đã phải gọi cảnh sát tới ứng cứu sau khi bị kiệt sức và mất phương hướng khi leo núi Hàm Lợn một mình vào chiều 16/6.

Anh Đ.V.H. (25 tuổi) đã xuất phát từ khu vực thôn Lâm Trường, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, với mục đích leo lên đỉnh núi Hàm Lợn. Khi đến gần khu vực đỉnh núi, anh H. bất ngờ bị mất phương hướng, đồng thời rơi vào tình trạng kiệt sức, không thể tiếp tục di chuyển.

Ngay sau đó, anh đã dùng điện thoại gọi tới Trung tâm chỉ huy 114 - đường dây khẩn cấp của lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TP Hà Nội để nhờ hỗ trợ.

Nhận được thông tin, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 3 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) phối hợp với Công an xã Phù Linh và người dân địa phương nhanh chóng triển khai lực lượng tìm kiếm. Trong quá trình liên lạc, anh H. được hướng dẫn bình tĩnh và cố gắng quay lại theo lối mòn. Sau một thời gian nỗ lực, lực lượng chức năng đã tiếp cận được vị trí và hỗ trợ đưa anh xuống núi an toàn vào khoảng 22h cùng ngày.

Đáng chú ý, đây là vụ việc thứ hai chỉ trong chưa đầy một tháng qua xảy ra tại khu vực núi Hàm Lợn - điểm đến ưa thích của nhiều bạn trẻ yêu đam mê du lịch bụi, trekking nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nếu đi một mình hoặc không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Sau sự việc, các cơ quan chức năng tiếp tục cảnh báo người dân không nên leo núi hoặc khám phá rừng một mình, đặc biệt là khi không có kỹ năng định hướng, thiếu thiết bị hỗ trợ và không có người đi cùng. Địa hình núi Hàm Lợn vốn dốc, dễ lạc đường và mất sóng di động ở nhiều khu vực, có thể gây nguy hiểm nếu xảy ra sự cố về sức khỏe hoặc thời tiết xấu.

Hiện sức khỏe của anh Đ.V.H. đã ổn định, không ghi nhận chấn thương nghiêm trọng. Các lực lượng chức năng ghi nhận đây là một trường hợp ứng cứu kịp thời, giúp ngăn chặn hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.