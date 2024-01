Nâng Bước Thủ Khoa 2023: Những nữ Thủ khoa vươn lên từ nghịch cảnh

HHT - Bất chấp muôn vàn khó khăn, trở ngại, những nữ sinh này vẫn bền bỉ và trở thành Thủ khoa đầu vào của nhiều trường đại học, là tấm gương sáng về nghị lực chiến thắng nghịch cảnh.

Võ Bé Thảo: Thủ khoa ngành Sư phạm - Trường ĐH Bạc Liêu

Sinh ra trong một gia đình thuộc diện hộ nghèo tại Bạc Liêu, ba Thảo đi làm phụ hồ - công việc nặng nhọc vất vả với đồng công ít ỏi. Mẹ Thảo lại thường xuyên đau ốm triền miên khiến tài chính gia đình rất khó khăn.

Thế rồi trong một lần đi làm, ba Thảo cũng bị tai nạn lao động phải điều trị gần một năm khiến tình hình gia đình Thảo càng thêm căng thẳng trong suốt 7 năm nay. Nhưng điều đó chỉ càng khiến Thảo luôn nung nấu ý chí quyết tâm học thành tài để đỡ đần cho gia đình.

Những nỗ lực đó đã được đền đáp, Bé Thảo đã trở thành thủ khoa ngành Sư phạm, khoa Giáo dục Tiểu học của trường Đại học Bạc Liêu. Chia sẻ về dự định tương lai, cô bạn cho biết bản thân sẽ tiếp tục phấn đấu để trở thành giáo viên giỏi, trao gửi tri thức tới những học sinh tương lai của mình.

Phan Ngọc Tường Vy: Thủ khoa đầu vào khối D1 - Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng)

Lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Tường Vy khiến nhiều người phải khâm phục vì tinh thần lạc quan, ý chí vượt lên nghịch cảnh của mình.

Ba mẹ Vy làm việc vất vả với mong muốn các con có được cơ hội đến trường. Kể từ khi ba bị tai biến, mẹ Vy phải tăng ca nhiều hơn, làm thêm cả những công việc buôn bán ở chợ và phục vụ vào cuối tuần ở nhà hàng. Chính những hình ảnh đó đã nhắc nhở Vy phải cố gắng, nỗ lực hơn bao giờ hết để có thể vừa là người đồng hành của mẹ, vừa là chỗ dựa cho cả gia đình.

Từ đó, nữ sinh bắt đầu tham gia nhiều nhiều cuộc thi lớn nhỏ để học hỏi kinh nghiệm và nâng cao kiến thức. Những nỗ lực đã được đền đáp khi cô bạn đã đạt được giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn cùng kết quả học tập ấn tượng, "chốt hạ" bằng kết quả Thủ khoa đầu vào khối D1, Trường ĐH Kinh tế của ĐH Đà Nẵng.

Vũ Nguyễn Ngân Khánh: Thủ khoa ngành Quản trị Kinh doanh - Trường ĐH Đồng Nai

Ngân Khánh sinh ra trong một gia đình ba chị em, chị cả của nữ sinh không may qua đời, ba bị teo cơ do di chứng sốt rét ngày bé phải đi lại bằng xe lăn. Mẹ hiện đang là công nhân, do sức khỏe ngày một yếu đi nên phải dùng thuốc hằng ngày. Cả Ngân Khánh và chị gái đều đang đi học, gánh nặng kinh tế ngày một lớn hơn nên gia đình đã không còn đủ sức chi trả học phí cho hai chị em.

Ngay khi còn bé, Ngân Khánh đã hiểu chỉ có học tập mới có thể thay đổi số phận và mang đến cho mình một cuộc sống tốt hơn. Vì thế nữ sinh luôn nỗ lực học tập và duy trì thành tích khá giỏi suốt 12 năm. Ngân Khánh còn nhiều lần giành được học bổng, đạt Top 3 học sinh xuất sắc của trường, đại diện trường tham gia cuộc thi chứng chỉ tin học MOS cấp Quốc gia và tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Nỗ lực bền bỉ của Ngân Khánh trên con đường học vấn cũng giúp cô bạn trở thành Thủ khoa đầu vào ngành Quản trị Kinh doanh của trường ĐH Đồng Nai. Mục tiêu tiếp theo của Ngân Khánh là trở thành thủ khoa đầu ra sau 4 năm đại học.

Chương trình “Nâng bước thủ khoa” do báo Tiền Phong sáng kiến tổ chức, trở thành một hoạt động thường niên có ý nghĩa nằm trong chuỗi hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam của T.Ư Đoàn TNCS HCM do báo Tiền Phong làm Thường trực. Chương trình nhằm tôn vinh, trao học bổng cho các tân thủ khoa đầu vào các trường đại học, học viện trong cả nước, có hoàn cảnh khó khăn. Năm nay, Ban tổ chức nhận được hơn 350 hồ sơ ứng viên do các trường đại học giới thiệu.