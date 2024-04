Netizen đào lại cách Min Hee Jin lập ADOR, nghi cướp TTS Source Music lập NewJeans

HHT - Quá trình Min Hee Jin gia nhập HYBE sau đó thành lập ADOR đang bị cư dân mạng "đào lại". Netizen nghi ngờ NewJeans là dự án từng thuộc về tay của Source Music và Min Hee Jin đã tác động để tách nhóm ra riêng với cô. Điều này khiến Source Music rơi vào nợ nần và buộc phải "chắp vá" đội hình cho ra mắt LE SSERAFIM nhanh chóng.

Kể từ khi ồn ào tranh giành quyền lực của Min Hee Jin cùng ADOR và HYBE nổ ra, cư dân mạng tìm lại hàng loạt các phát ngôn phỏng vấn cũ của cô lẫn NewJeans, chứng minh Min Hee Jin có ý định tách ra khỏi HYBE nhen nhóm từ lâu. Quá trình cô gia nhập HYBE cũng bị đào lại như thổi bùng thêm ồn ào.

Đa số các thành viên của NewJeans được tìm kiếm thông qua dự án Plus Global Audition khởi động vào năm 2019 - vốn là dự án nhóm nữ do BigHit (tiền thân của HYBE) kết hợp với Source Music. Chi phí chiêu mộ, đào tạo thực tập sinh (TTS) từ đó cho tới khoảng tháng 10/2021 đều do Source Music chi trả.

Ban đầu, nhóm nữ được tuyển chọn từ dự án Plus Global Audition được ấn định sẽ hoạt động dưới trướng Source Music, BigHit rót vốn đầu tư và Min Hee Jin (gia nhập HYBE vào năm 2019) là giám đốc sáng tạo, dự kiến ra mắt vào năm 2021. Hanni, Danielle, Haerin lần lượt gia nhập Source Music.

Nhưng không rõ lý do, Min Hee Jin đã thuyết phục được tổng bộ cho cô tách riêng, đưa các thành viên NewJeans qua công ty riêng là ADOR. Hyein là mảnh ghép duy nhất của NewJeans trực tiếp gia nhập ADOR, không thông qua Source Music. Báo cáo tài chính năm 2021 của HYBE đã chỉ ra ADOR là công ty được tách ra từ Source Music từ ngày 1/11/2021.

Các TTS chuyển qua ADOR và kế hoạch ban đầu tan vỡ được cho là nguyên nhân khiến Source Music gánh khoản nợ lớn và lợi nhuận 3 năm liên tiếp bị âm. HYBE sau đó đã cho Source Music vay 7,5 tỷ won nhằm giúp công ty ra mắt nhóm nữ mới.

Cư dân mạng bắt đầu nghi ngờ GFRIEND bị buộc phải tan rã đột ngột là do có sự tác động từ dự án nhóm nữ mới của Source Music. Min Hee Jin mượn cớ GFRIEND tan rã để thuyết phục tạo nên ADOR và lôi kéo đội hình NewJeans hiện tại. Vì khoản lỗ đào tạo, Source Music buộc phải vay tiền HYBE và gấp rút lập đội hình LE SSERAFIM một cách "chắp vá" để kéo lại lợi nhuận.

LE SSERAFIM ra mắt vào tháng 5/2022 - được cho là phương án thay thế cho NewJeans cứu lấy dự án kết hợp của Source Music và HYBE Labels. Thời điểm xác nhận đội hình, công ty đã nhận về nhiều mỉa mai từ fan K-Pop vì chiêu mộ Sakura và Kim Chaewon - hai thành viên nổi tiếng của IZ*ONE - nhóm nữ chiến thắng của Produce 48. Huh Yunjin cũng là cái tên có lượng fan cứng lớn từ Produce 48, cô bị đánh trượt ở vòng đánh giá hằng tháng và được Source Music gọi lại sau hơn 1 năm để ra mắt cùng LE SSERAFIM.

Fan K-Pop cho rằng việc Min Hee Jin xung đột và đòi tách ra khỏi HYBE là điều dễ hiểu. Bởi thời điểm ở SM, tham vọng muốn tự quyết của cô đã lộ rõ. Trên diễn đàn Blind, loạt tài khoản ẩn danh được cho nhân viên của SM và HYBE đều bình luận cười trừ, hoặc bình thản vì biết rõ tính cách của "sếp" Min.

Theo tờ Chosun Biz, bài viết vào chiều 23/4 cho biết xung đột của CEO ADOR - Min Hee Jin và HYBE bắt nguồn từ quyền lựa chọn cổ phiếu. HYBE đã lập ADOR, trao cho Min Hee Jin 18% trên tổng 20% mà các cổ đông ADOR sở hữu, 80% còn lại nằm trong tay HYBE. Thời điểm này, CEO Min đã phản đối vì cổ phiếu ít mà thuế suất cao, lợi ích không đáng kể.

Theo quan điểm của HYBE, để xoa dịu Min Hee Jin, những cổ phiếu có giá trị sẽ tăng nhanh trong tương lai đã được bàn giao với giá thấp. Nhưng sự nhượng bộ của HYBE không thành. Đầu năm nay, phía tập đoàn nhận được tin Min Hee Jin và cộng sự đang lên kế hoạch chiếm quyền kiểm soát ADOR. Và ngày 22/4, truyền thông Hàn bắt đầu công khai "cuộc chiến quyền lực" của ADOR và HYBE.

Về phía Min Hee Jin, cô cho rằng xung đột khởi nguồn là do ILLIT - nhóm nữ thuộc công ty nhánh khác của HYBE - Belift Lab đã đạo nhái NewJeans.