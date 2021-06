Netizen đặt nghi vấn bức tâm thư Hồ Văn Cường đăng nhằm bênh vực mẹ nuôi Phi Nhung

HHT - Hồ Văn Cường gửi tâm thư cho mẹ nuôi Phi Nhung giữa lúc nhiều tin đồn về đời tư bủa vây nữ ca sĩ, tuy nhiên nhiều cư dân mạng cắc cớ cho rằng “chắc gì do Cường viết”.

Mới đây, Hồ Văn Cường đăng tải tâm thư gửi riêng Phi Nhung trên trang cá nhân với nội dung động viên và tin tưởng mẹ nuôi giữa những tin đồn đang dồn dập.

Nhiều năm qua, cậu được Phi Nhung nhận làm con nuôi và giúp đỡ nhiều trong sự nghiệp ca hát nên lên tiếng trước vụ việc này cũng không có gì khó hiểu.

Theo chia sẻ từ tâm thư, Hồ Văn Cường tiết lộ Phi Nhung mất ăn, mất ngủ và buồn do bị hiểu lầm trong những ngày vừa qua: “Mấy nay, con thấy mẹ không ngủ, có hôm còn thức cả đêm. Con cũng biết mẹ đang buồn nhiều vì những gì mọi người đang nói về mẹ. Mẹ vẫn dạy con, cuộc sống nghệ sĩ nhờ khán giả yêu thương mà thành. Thế nên, ai có nói gì, con nghĩ họ chưa hiểu hết được mẹ thôi”.

Hồ Văn Cường cũng gửi lời cảm ơn đến mẹ nuôi Phi Nhung vì thời gian qua đã tận tình dạy dỗ mình, đồng thời hy vọng khán giả sẽ hiểu và tiếp tục ủng hộ “mẹ Nhung”: “Con cám ơn mẹ luôn song hành cùng con ngay cả lúc, với mẹ và với con đều không dễ dàng bởi tính ương bướng tuổi trưởng thành. Xưa giờ mẹ vẫn thế, cứ nghĩ gì nói nấy nên gây hiểu lầm thôi. Mẹ Nhung của con luôn kiên cường nên không gì làm mẹ nản lòng được. Mẹ chỉ buồn một hôm thôi vì ngày mới, mọi thứ lại sáng tỏ mẹ nha.

Con mong cô chú anh chị đừng hiểu lầm mẹ. Mẹ Nhung của con không phải là người nghĩ sâu xa gì cả. Mẹ giận, yêu, ghét gì cũng nói ra một lần rồi quên ngay. Mọi người tiếp tục ủng hộ mẹ Nhung của con và con nha”.

Tâm thư của Hồ Văn Cường nhanh chóng thu hút nhiều cư dân mạng quan tâm. Có khán giả thấu hiểu Phi Nhung cũng như dành tặng lời khen khi nam ca sĩ 16 tuổi đã trưởng thành: “Cường trưởng thành thật sự rồi, suy nghĩ rất sâu sắc”, “Đọc dòng tâm thư của Hồ Văn Cường viết cho mẹ phi Nhung mà nước mẳt mình cứ tuôn, luôn yêu mến chị hai Phi Nhung”, “Trọn tình, trọn nghĩa như vậy mẹ Phi Nhung của con chắc vui lắm rồi”...

Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến nghi ngờ về bức tâm thư này liệu có phải do Hồ Văn Cường tự tay viết hay không? Lý do netizen cho rằng bức tâm thư không đáng tin là văn phong quá “tròn trịa” so với một người tự nhận không giỏi ăn nói như Hồ Văn Cường

Chưa kể, có netizen còn soi ra page Hồ Văn Cường có đến 7 người quản lý: “Chắc gì do Hồ Văn Cường viết”, “Con không giỏi xã giao mà con làm văn giỏi như Xuân Quỳnh”, “Văn phong kiểu này nói thật mình còn viết chưa được, nói chi Hồ Văn Cường còn nhỏ tuổi”, “Ai đọc cho Hồ Văn Cường viết vậy”, “Còn ai nữa, bài văn 10 điểm”...

Hiện tại, trước những nghi ngờ từ netizen, Hồ Văn Cường và Phi Nhung vẫn chưa có động thái mới liên quan đến vụ việc. Trước đó, nữ ca sĩ đã đăng tải một đoạn clip lên trang cá nhân phủ nhận những tin đồn đang lan truyền trên mạng xã hội là không đúng về mình.