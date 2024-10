New York Fashion Week - hãng thời trang nào thắng thế trên mặt trận truyền thông?

HHT - Thu hút nhiều gương mặt nổi tiếng và đạt giá trị truyền thông ấn tượng, Tuần lễ thời trang New York là màn trình diễn về những gì tinh túy nhất của nước Mỹ. Cùng điểm lại một số thương hiệu gây chú ý nhất trên mạng xã hội trong đường đua năm nay.

Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger đã tổ chức buổi trình diễn SS25 của mình trên con tàu MV John F. Kennedy, hay còn gọi là Old Staten Island Ferry (nay đã ngừng hoạt động).

Với nguồn cảm hứng chủ đạo là phong cách preppy của những năm 90, đồ dệt kim được nhà mốt tái hiện dưới dạng hiện đại hơn. Những chiếc trench coat, silhouette đơn giản và suit kẻ ô vuông được làm mới với gam màu nổi bật, trở thành điểm nhấn của toàn bộ bộ sưu tập.

Ralph Lauren

Ralph Lauren đã đạt được giá trị truyền thông ấn tượng nhờ vào việc hợp tác những người ảnh hưởng hàng đầu và các ngôi sao nổi tiếng như Lưu Thi Thi, Ngô Ngạn Tổ,...

Tối trước ngày khai mạc chính thức của New York Fashion Week, Ralph Lauren đã đưa các khách mời đến khu nghỉ dưỡng ven biển Hamptons. Tại đây, với bối cảnh đẹp như tranh vẽ của Bridgehampton, nhà mốt đã giới thiệu bộ sưu tập mới phong cách hàng hải cùng những bộ suit trắng tinh, sọc hải quân, áo blazer hai hàng khuy và chân váy ren bồng bềnh.

Coach

Thành công của Coach trên truyền thông đã làm nổi bật vai trò quan trọng của việc thu hút các đại sứ thương hiệu, người nổi tiếng và KOL. Việc này giúp nâng cao nhận thức và tác động của thương hiệu đối với các khách hàng tiềm năng

Coach đã trình làng bộ sưu tập SS2025 của mình tại High Line của New York, mang đến một góc nhìn mới mẻ về những tác phẩm kinh điển của Mỹ. Giám đốc sáng tạo Stuart Vevers đã kết hợp giữa nghệ thuật may đo truyền thống và những ảnh hưởng của tiểu văn hóa như nhạc skate, heavy metal và new wave.

Tory Burch

Tory Burch đã thu hút sự chú ý đáng kể trên mặt trận truyền thông, nhờ vào sự bao phủ chiến lược từ các influencer hàng đầu và sự xuất hiện của ca sĩ Yuqi tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội.

Tại New York Fashion Week, Tory Burch đã biến sảnh của Nhà máy ở Brooklyn thành một không gian giống như hồ bơi, mang đến cảm giác như đang đắm mình dưới làn nước giữa lòng thành phố. Các bức tường và sàn gạch kết hợp với cửa sổ kính bao quanh, mang đến tầm nhìn rộng lớn ra cầu Williamsburg và đường chân trời Manhattan của New York.