Ngắm nhan sắc lộng lẫy của Top 10 chung cuộc Miss Grand International 2022

HHT - Đêm Chung kết đấu trường nhan sắc Miss Grand International 2022 đã xác định được Top 10 chung cuộc. Cùng ngắm sắc vóc của 10 người đẹp xuất sắc nhất cuộc thi năm nay!

Top 10 Chung cuộc của Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) 2022 đều là những cái tên không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn.

Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Đoàn Thiên Ân dừng chân ở Top 20 chung cuộc. Người đẹp giành được giải thưởng phụ Country’s Power of The Year và là một trong 4 thí sinh giành danh hiệu Best National Costume (Trang phục Dân tộc đẹp nhất). Giải thưởng Best National Costume bao gồm 2 thí sinh được lựa chọn bởi Ban giám khảo và 2 thí sinh được lựa chọn bởi người hâm mộ bình chọn. Cùng ngắm nhìn nhan sắc lộng lẫy của 10 người đẹp xuất sắc nhất cuộc thi Miss Grand International 2022:

Hoa hậu Hòa bình Mauritius (𝗠𝗶𝘀𝘀 𝗣𝗼𝗽𝘂𝗹𝗮𝗿 𝗩𝗼𝘁𝗲).

Hoa hậu Hòa bình Cộng hòa Séc.

Hoa hậu Hòa bình Puerto Rico.

Hoa hậu Hòa bình Thái Lan.

Hoa hậu Hòa bình Tây Ban Nha.

Hoa hậu Hòa bình Indonesia.

Hoa hậu Hòa bình Brazil.

Hoa hậu Hòa bình Colombia.

Hoa hậu Hòa bình Venezuela.

Hoa hậu Hòa bình Campuchia.