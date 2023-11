Ngày nào Hà Nội chuyển gió và thay đổi thời tiết, trời trở lạnh đúng kiểu mùa Đông?

HHT - Trong tuần này, dự báo thủ đô Hà Nội sẽ đón một đợt không khí lạnh, trời chuyển hẳn sang gió Đông Bắc và trở rét, thay thế cho kiểu thời tiết hiện tại chỉ hơi lạnh về đêm và sáng nhưng rất nóng vào trưa và chiều.

Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh thành phía Bắc trong nhiều ngày nay có hình thái thời tiết nắng nóng vào trưa và chiều nhưng hơi lạnh vào sáng và đêm. Đây là kiểu thời tiết bình thường của mùa Thu - Đông, tuy nhiên ở Hà Nội lại có sự thay đổi về gió và độ ẩm giữa ngày và đêm. Nhìn chung ở Hà Nội vẫn có gió Bắc - Đông Bắc nhưng trong ngày lại có cả gió Nam hoặc Đông Nam, đặc biệt là vào buổi tối. Vì vậy, ai cũng có cảm giác vào ban ngày thì hanh khô nhưng buổi tối lại thấy trời ẩm.

Kiểu thời tiết thiếu ổn định trong cùng một ngày thế này khiến nhiều người dễ mệt mỏi, viêm họng.

Nhưng chỉ sau vài ngày nữa, Hà Nội sẽ chuyển gió, thời tiết thay đổi.

Theo dự báo hiện tại, từ trưa đến chiều thứ Năm (30/11), một đợt gió mùa Đông Bắc sẽ về đến Hà Nội, khiến nhiệt độ giảm, đêm có thể xuống 17 - 18oC, ban ngày duy trì ở mức 22 - 23oC. Sự thay đổi lớn nhất so với hình thái thời tiết hiện tại là gió Đông Bắc sẽ ổn định cả ngày lẫn đêm, độ ẩm tương đối ở mức trung bình, ban ngày không có hoặc ít nắng. Như vậy, mặc dù trời lạnh nhưng do nhiệt độ và độ ẩm khá ổn định trong cả ngày lẫn đêm, ít có sự chênh lệch nên nhìn chung sẽ tạo cảm giác dễ chịu hơn.

Dù sao, đây cũng chỉ là đợt không khí lạnh nhẹ, tốc độ gió Đông Bắc vào lúc mạnh nhất cũng không vượt qua 15 km/h (ở Hà Nội) nên trời không lạnh sâu, chỉ sau 2 - 3 ngày là nhiệt độ sẽ tăng dần và có thể sẽ lại chuyển gió, tăng độ ẩm.

Nhìn chung, mùa Đông năm nay ở miền Bắc nước ta được dự báo sẽ ấm hơn bình thường do El Nino đạt tới đỉnh điểm và do sự ấm lên của Trái Đất nói chung.