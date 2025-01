Ngũ Phúc Lâm Môn tập 12, 13: Ngưỡng Hi, Thọ Hoa, Sài An hợp tác lật mặt "tra nam"

HHT - Vạch trần âm mưu của Nghiêm Tử Mỹ, chỉ có Đỗ Ngưỡng Hi là vui mừng, còn Lệ Thọ Hoa vẫn bứt rứt không vui.

* Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Cuối tập 11 là khởi đầu thì tập 12 của Ngũ Phúc Lâm Môn đã giải quyết nhanh gọn "kiếp nạn" mang tên Nghiêm Tử Mỹ. Đỗ Ngưỡng Hi (Trần Hạc Nhất) gặp được Dương ma ma - người được giao tìm nha hoàn giúp cho Đỗ gia. Bà ta ra vẻ hoảng hốt khi gặp được thám hoa, sau một hồi giằng co thì làm rơi chiếc khăn tay. Ngưỡng Hi đọc thơ đề trên khăn tay nhận ra đây là giọng của nữ, tỏ nỗi nhớ thương nhân tình, trùng hợp nhắc đến chiếc vòng tay mà chàng từng thấy Thọ Hoa (Lưu Tá Ninh) đeo.

Đỗ Ngưỡng Hi lập tức mang theo khăn tay đi tìm vợ, to tiếng quát nạt, từ trong phòng vọng ra toàn tiếng đập phá. Chàng tuyên bố muốn bỏ thê. Xuân Lai nghe thấy liền chạy về báo tin cho Lệ gia. Ngưỡng Hi không loan tin quá lớn mà chỉ lẳng lặng đưa Thọ Hoa về nhà như thể thăm mẹ. Nhưng chàng cũng phải nhọc nhằn lắm mới thoát được vòng vây, tra vấn của chị em họ Lệ.

Đúng lúc Dương ma ma tới tìm, Lệ Thọ Hoa vạch trần việc bà ta là tay chân của Nghiêm Tử Mỹ. Nàng đồng ý nhân lúc cả nhà đi chùa thì hẹn gặp hắn ta. Dương ma ma tưởng nàng đã cắn câu nhưng thực chất đây là kế hoạch mà nàng và Ngưỡng Hi đã cùng nhau xây dựng.

Nghiêm Tử Mỹ tới đúng như lời hẹn, ngon ngọt dụ dỗ Lệ Thọ Hoa đi theo mình. Hắn nói hết việc bản thân đã dựng chuyện thế nào, từng nhớ thương nàng ra sao, mặt dày muốn cưới nàng dù ở quê nhà đã có thê tử.

Lúc Nghiêm Tử Mỹ đi theo Thọ Hoa ra sau bức rèm, liền bị Đỗ Ngưỡng Hi trốn sẵn đấm cho một nhát. Hắn chạy ra cửa thì bị Sài An "đánh úp" một lần nữa. Bộ đôi rể cả - rể ba bắt gọn, vạch trần mưu hiểm của Nghiêm Tử Mỹ. Hắn còn toan tính bỏ thuốc mê vào rượu để lừa bắt Lệ Thọ Hoa, vu cho nàng là bỏ đi theo nhân tình, để Đỗ gia, Lệ gia đều không thể làm to chuyện.

Mọi chuyện được giải quyết êm đẹp. Lệ Thọ Hoa được chứng minh sự thanh bạch, Đỗ Ngưỡng Hi hoàn toàn tin tưởng thê tử kết tóc của mình. Nhưng đại nương tử vẫn không vui.

Trong nhá hàng tập 12 của Ngũ Phúc Lâm Môn, Thọ Hoa trút hết những tâm tư của mình với phu quân. Nàng buồn vì tất thảy những việc Ngưỡng Hi làm đều là toan tính cho bản thân chàng mà không nghĩ tới Thọ Hoa. Trailer còn có một cuộc so tài nào đó khiến Đỗ thám hoa phải sốt vó lo trước đón sau để không mất vợ. Bởi thư sinh, nam nhân khắp Biện Kinh đột nhiên coi Thọ Hoa như "vật phẩm" để tranh giành.

Đỗ Ngưỡng Hi từng mạnh miệng "chê" Sài An, Phạm Lương Hán sợ vợ, không nên quỳ gối trước nữ nhân vì "quỳ rồi khó đứng dậy". Nhưng tập 12 và cả những tập sau, khả năng cao Đỗ thám hoa sẽ phải quỳ gối dài dài để dỗ dành đại nương tử.

Ngũ Phúc Lâm Môn lên sóng các ngày trong tuần. Khán giả Việt có thể theo dõi trên Netflix.