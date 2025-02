Ngũ Phúc Lâm Môn tập 15, 16, 17: Ngưỡng Hi vừa được thương đã vung roi với Thọ Hoa

HHT - Vừa ngọt ngào được một tập thì sóng gió mới lại ập đến với cặp đôi của đại tỷ Lệ Thọ Hoa - Đỗ Ngưỡng Hi. "Rể tư" nhà họ Lệ chưa chính thức ra mắt nhưng đã được "nhá hàng" qua lời của rể cả.

*Bài viết tiết lộ nội dung phim

Tập 14 của Ngũ Phúc Lâm Môn, Đỗ Ngưỡng Hi (Trần Hạc Nhất) lần lượt vượt qua 2 cửa ải của Lệ Thọ Hoa (Lưu Tá Ninh). Câu đố đầu tiên nhờ câu nói của Sài An (Vương Tinh Việt) mà thám hoa đoán ra đó là ám chỉ kế hoạch một chiêu bắt trọn 4 tên háo sắc, hám lợi trong vụ nam nhân Biện Kinh đem Thọ Hoa ra làm vật cá cược.

Câu đố thứ hai là vớt lại chiếc quạt nàng ném xuống sông. Ngưỡng Hi bèn cho chế tác lại một cây quạt khác y hệt, nhét vào bụng cá. Chàng nhờ vợ chồng tam nương (Lư Dục Hiểu), đưa Thọ Hoa tới Phan Lâu, thưởng thức chính con cá đó.

Quan hệ giữa hai người vừa dịu lại thì Ngưỡng Hi lại ghen tuông, tức giận khi biết Thọ Hoa may giày để đốt cho người chồng quá cố. Tới Phan Lâu uống rượu giải sầu, Đỗ thám hoa lại càng sầu hơn khi Phạm Lương Hàn (Hoàng Thánh Trì) kể ra vô vàn điểm tốt của Ngô Thập Nhất (chồng cũ của Thọ Hoa). Ngô lang quân tài sắc xuất chúng, dịu dàng, nho nhã, năm lần bảy lượt giúp đỡ Lệ gia, tôn trọng, chu đáo với Thọ Hoa, chỉ tiếc rằng đoản mệnh.

Trở về nhà khi đã ngà say, Đỗ Ngưỡng Hi mượn rượu tỏ tình, ra vẻ cún con ôm chặt lấy đại nương tử. Chàng "mè nheo" muốn được gần gũi với nàng, không muốn nàng quá cung kính, khách sáo. Lệ Thọ Hoa xiêu lòng vì dáng vẻ này của Ngưỡng Hi, đáp lại chàng bằng một cái hôn trán. Tối đó, Đỗ thám hoa thành công được "tỷ tỷ thương nhiều hơn", sáng hôm sau bèn tìm chiếc yếm của nàng vẽ lên với ý muốn thê tử phải ngày nhớ đêm mong mình.

Tới tập 15 của Ngũ Phúc Lâm Môn, một biến cố nhỏ xảy ra với nhà họ Lệ. Thấy Nghiêm Tử Mỹ bám theo xe ngựa của tỷ muội Thọ Hoa dòm ngó, Phạm Lương Hàn bèn ra oai với mẹ vợ, cho người "tác động vật lý" hắn một trận để dằn mặt. Chuyện này bị Thôi phu nhân bắt gặp. Bà ta bày kế đưa Lệ phu nhân tới nhà để bà tưởng rằng Nghiêm Tử Mỹ bị rể hai đánh chết.

Thôi thị tống tiền Lệ phu nhân, hòng đổi lại chuyện sẽ che giấu cái chết của Nghiêm Tử Mỹ. Sự biến mất của số lớn tiền bạc trong nhà không qua mắt được "5 nàng tiên" họ Lệ, buộc Lệ phu nhân phải kể hết mọi chuyện. Sài An đuổi theo chặn Lương Hàn định bỏ trốn trở về. Vì là biểu ca, Sài An trở thành trung tâm cả nhà tin tưởng đưa ra kế sách cứu rể hai. Sài lang quân cũng bí, bèn lý lẽ đôi ba câu dẫn dắt sự chú ý qua Đỗ Ngưỡng Hi.

Hai chàng rể đã lên kế hoạch để người công đường tìm ra xác chết bị giấu, nhằm chứng thực xem có thực sự Nghiêm Tử Mỹ bị đánh chết hay không. Sài An để Lệ phu nhân giả vờ giao đủ 1000 quan cho họ Thôi. Mặt khác, chàng báo quan bị mất cắp.

Quan sai tới nhà lục soát, tìm ra thi thể bị giấu dưới giếng. Xác chết có vết đánh chí mạng sau gáy, nhưng không thể nhận dạng vì ngâm nước lâu ngày. Tuy nhiên, ngay lúc binh lính thông báo người chết bị thọt, Sài An, Ngưỡng Hi và Thọ Hoa đã chắc chắn đó không phải Nghiêm Tử Mỹ. Tất cả dân làng có mặt chỉ ra cái xác kia chính là con nuôi của họ Thôi.

Cùng đường, Thôi phu nhân đành nhận tội. Đứa con nuôi mất nết kia giở trò cưỡng bức con gái bà, sau một hồi giằng có, bị bà và con gái đánh chết. Đúng lúc, bà gặp Phạm Lương Hàn đánh Nghiêm Tử Mỹ. Sau khi bị đánh, hắn về nhà chịu tang, bỏ lại chiếc áo dính máu. Thôi thị bèn lấy chiếc áo đó mặc cho con nuôi, lừa tiền Lệ phu nhân.

Cuối tập 15, xuất hiện nhân vật mới - Ngu Tú Ngạc, đưa chiếc trâm hoa đính vàng cho Ngưỡng Hi để giải vây cho chàng khi bị người khác cố ý phá chiếc trâm Hoàng thượng ngự ban. Ngu Tú Ngạc chính là người si mê Đỗ thám hoa từ cái nhìn đầu tiên, sau khi xem chàng đi chào hỏi mọi người trên phố ngày niêm yết bảng vàng.

Trailer tập 16 và 17 của Ngũ Phúc Lâm Môn đã hé lộ Tú Ngạc là kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc vừa vun đắp của gia đình đại tỷ. Nàng ta muốn Thọ Hoa hòa ly với Ngưỡng Hi để bản thân thành thê tử của thám hoa. Đoạn nhá hàng cho thấy Đỗ lang quân liên tục gây chuyện, dùng roi đánh vợ, lấy cớ nàng ghen tuông vô cớ, rồi gửi thư bỏ thê về nhà họ Lệ.

Dự đoán, đây cũng chỉ là vở kịch mà Ngưỡng Hi dày công sắp xếp vì thân phận của Ngu Tú Ngạc không tầm thường, tì thiếp được đưa về Đỗ gia cũng là tai mắt của nàng ta. Nhưng liệu Thọ Hoa có biết và tham gia diễn với chàng như lần trước hay không? Nàng bị đánh là thật, khuôn mặt đau buồn trông cũng rất thật. Đỗ Ngưỡng Hi sẽ một mình vượt qua "tai kiếp" Tú Ngạc hay phải nhờ tới hỗ trợ của ai nữa, bên cạnh Sài An?

Ngũ Phúc Lâm Môn gồm 36 tập, lên sóng các ngày trong tuần.