"Người đẹp" Jennie tại Coachella tuần 2: Tăng thể lực, hit tỷ view SOLO tái xuất

HHT - Jennie khép lại phần trình diễn solo tại Coachella 2025 với màn thể hiện bùng nổ. So với tuần đầu tiên, nữ thần tượng kiểm soát thể lực tốt hơn, thăng hoa trên sân khấu với setlist rực lửa.

Ngày cuối Coachella 2025 diễn ra với sự tham gia của đông đảo khán giả cuồng nhiệt. Trở lại ở tuần biểu diễn này, Jennie đem tới sân khấu solo hơn 40 phút mãn nhĩ và mãn nhãn, thay đổi setlist khiến fan thêm phấn khích.

Jennie mở màn buổi diễn của mình với Filter và nhanh chóng đẩy không khí lên cao trào cùng Mantra. Sau đó, các ca khúc từ album Ruby như Handlebars, Start a War, ZEN và F.T.S cũng lần lượt được nữ rapper của BLACKPINK thể hiện.

Với Damn Right, Jennie không mời khách mời như tuần trước mà tự tin “cân” toàn bộ sân khấu một mình. Cô mang đến một bản R&B vừa mềm mại, vừa sắc sảo, thể hiện sự quyến rũ qua cách xử lý nhịp điệu linh hoạt như đang chơi đùa với âm nhạc.

Ngay sau đó, Jennie đưa khán giả lên "tàu lượn cảm xúc" với loạt ca khúc Love Hangover, Seoul City, ExtraL, With the IE và bùng nổ hết cỡ với like JENNIE, đẩy bầu không khí tại khu Nhà hát Ngoài trời (Outdoor Theatre) lên đến đỉnh điểm. Không chỉ vậy, Jennie còn "khui túi mù" khi tái hiện đoạn điệp khúc trong SOLO, ca khúc ra mắt solo của nữ thần tượng dưới trướng YG.

Ở đêm diễn đầu tiên, nhiều cư dân mạng cho rằng Jennie đã "chơi liều" khi không tạo khoảng nghỉ nhiều, mà diễn liền một mạch, khiến thể lực không vững, buộc phải bỏ một vài line hát ở các bài hát đầu. Tuy nhiên, ở đêm diễn thứ 2, khán giả khen ngợi cô hết lời khi dường như đã kiểm soát thể lực tốt hơn. Set diễn dài hơn một chút nhưng live rõ, nhiều và vững hơn.

Trước khi thể hiện bài hát cuối cùng, Jennie gửi lời cảm ơn chân thành đến các vũ công và đội ngũ công ty đã cùng cô chuẩn bị và thực hiện màn trình diễn tại Coachella, đồng thời không quên bày tỏ tình yêu và sự trân trọng sâu sắc với khán giả.