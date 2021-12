Người dùng Facebook sẽ bị khoá tài khoản và dễ bị hack nếu không thực hiện điều này!

HHT - Trong thời gian tới, để hạn chế trở thành mục tiêu của tin tặc, tài khoản của người dùng Facebook yêu cầu phải thay đổi phương thức bảo mật tối ưu hơn.

Theo TechCrunch đưa tin, thời gian tới, Facebook sẽ bắt buộc người dùng sử dụng phương thức bảo mật 2 yếu tố (2FA). Đây là một phần của chương trình Facebook Protect được Facebook bắt đầu được thử nghiệm từ năm 2018 đến nay

Công ty Meta (tên gọi mới của Facebook) cho biết, với Facebook Protect, chương trình bảo mật này sẽ giúp người dùng hạn chế việc bị kẻ xấu nhắm đến và tấn công tài khoản riêng tư. Đặc biệt là những người như nhà hoạt động, nhà báo, quan chức chính phủ hoặc chỉ đơn giản là KOL có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội thì điều này lại càng cần thiết.

Khi bạn nhận được thông báo yêu cầu phải kích hoạt tính năng xác thực 2 yếu tố, Facebook sẽ gia hạn 15 ngày tính từ khi yêu cầu để người dùng thực hiện. Nếu không, tài khoản sẽ bị khóa cho đến khi người dùng chịu thực hiện các biện pháp bảo mật tài khoản.

Tính đến hiện tại, đã có hơn 1.5 triệu tài khoản kích hoạt chương trình Facebook Protect, trong đó đã có gần 950 nghìn người dùng đã bật chế độ xác thực 2 yếu tố. Ngay cả khi bạn không nhận được thông báo của Facebook thì vẫn có thể chủ động bật chế độ xác thực 2 yếu tố bằng cách như sau:

Settings (Cài đặt) > Security and Login (Mật khẩu và bảo mật) > Use two-factor authentication (Sử dụng xác thực 2 yếu tố). Bằng cách này, tài khoản Facebook cá nhân sẽ được an toàn hơn trước những cuộc hack nick từ kẻ xấu.

Để bảo vệ bản thân và các thông tin cá nhân liên quan, ngay từ bây giờ, hãy bật xác thực 2 yếu tố trên Facebook bạn nhé!

Sơn Trần