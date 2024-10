Người hâm mộ tức giận vì Jennie BLACKPINK quá chiều fan tại Paris

HHT - Jennie chào hỏi, tương tác với fan là khoảnh khắc đáng yêu, đáng khen. Nhưng đoạn video dưới đây trong mắt người hâm mộ thì không phải vậy.

Đó là đoạn video Jennie đang đi mua sắm tại Paris sau khi dự show diễn của Chanel. Một nhóm fan đã đợi cô, xin chữ ký và chụp ảnh selfie với Jennie. Trong video dài ghi lại cả quá trình, người hâm mộ nghe được ai đó trong nhóm fan (được cho là nói với Jennie): "Are you serious? Do you hate us? (Bạn nghiêm túc đấy à? Bạn ghét chúng tôi sao?)".

Dù đã ra tới xe, nữ idol vẫn quay lại ký tặng cho các fan. Nhưng khi cô xin lỗi và giải thích rằng phải rời đi, nhóm fan này liên tục xin cô hãy chụp selfie. Cuối cùng, Jennie đã chấp thuận.

Số đông fan cho rằng Jennie trông khá mệt nhưng vẫn rất tử tế, cố chiều ý người hâm mộ hết mức. Trên X (Twitter), hành động của nhóm fan trên bị cho là "được voi đòi tiên", cư xử thô lỗ:

"Sao họ có thể nói thế trước mặt cô ấy? Mấy người này sao vậy? Nhìn Jennie vẫn rất tử tế và mỉm cười, ký tặng, còn selfie nữa kìa."

"Họ ép cô ấy trong khi đây còn chẳng phải lịch trình chính thức. Để cho Jennie tận hưởng thời gian riêng đi được không."

"Hành động của những người đó là lý do tại sao một số người nổi tiếng không muốn tương tác với người hâm mộ nữa đấy."

"Bực thật. Hãy tôn trọng thần tượng của bạn đi chứ, họ đâu nợ bạn thứ gì. Jennie gần đây siêu bận với các sự kiện, còn đợt comeback nữa. Không fan nào lại nói chuyện với cô ấy kiểu đó cả. Họ chẳng phải fan gì đâu."

"Tôi xem đoạn ngắn hơn (video chỉ có đoạn selfie) và nghĩ họ thật may mắn nhưng giờ thì không nhé, tồi."

"Cô ấy quá tử tế. Jennie chỉ cần nói thẳng là cô ấy đang vội và đi luôn là xong. Nhưng cô ấy vẫn dừng lại để chào "fan" của mình. Hành xử của họ không xứng là fan."

Gạt qua những tranh cãi, các fan đang sẵn sàng để "đẩy stream" cho Jennie vào ngày 11/10 tới. Cô sẽ trở lại với single Mantra. Bên cạnh những hình ảnh quyến rũ và độc đáo trong teaser, chia sẻ trên tạp chí Vogue Mỹ, Jennie cho biết đây sẽ là bài hát vui tươi, đầy năng lượng, tôn vinh và khích lệ các cô gái tự tin tỏa sáng theo cách riêng.