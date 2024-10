Nguyên nhân dẫn đến ý định nhảy lầu của nam sinh 2K8 là do chuyện tình cảm

HHT - Trưa 9/10, người dân phường An Cư, quận Ninh Kiều, Cần Thơ phát hiện có nam thanh niên ngồi trên ban công sân thượng Nhà sách Phương Nam. Thời điểm đó, nam thanh niên có dấu hiệu muốn nhảy từ ban công xuống đất nên người dân đã gọi điện thoại báo lực lượng công an.

Trưa 9/10, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã phối hợp lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, Công an thành phố, giải cứu thành công nam thanh niên có ý định nhảy từ ban công tòa nhà 2 tầng. Đây là sân thượng Nhà sách Phương Nam nằm trên đại lộ Hòa Bình, phường An Cư, quận Ninh Kiều.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đến hiện trường. Ba xe cứu hộ chuyên dụng, thang nâng, đệm hơi cùng hàng chục cán bộ cảnh sát triển khai công tác giải cứu nam thanh niên.

Đến 11h50', một tấm đệm được bơm đầy hơi bố trí dưới mặt đất đề phòng thanh niên này nhảy xuống. Trong khi đó, một nhóm lực lượng chức năng khác tiếp cận thanh niên phía sau, nhanh chóng khống chế rồi đưa ra khỏi lan can.

Theo thông tin ban đầu, M. đang học trung cấp nghề, có quen bạn gái đang học lớp 11. Do cả hai còn đang đi học nên bị gia đình khuyên ngăn. Vì chuyện này, M. buồn bã và có ý định tự tử.