Kiểu thời tiết "ngày nóng đêm lạnh" ở miền Bắc sẽ kéo dài đến hôm nào?

HHT - Ở miền Bắc, do không khí lạnh tăng cường nên tuần này trời quang mây, đêm lạnh, ngày nắng hanh, độ ẩm phổ biến 35-41%, nhiệt độ ban ngày và ban đêm có thể chênh tới 10 độ C. Kiểu thời tiết này sẽ kéo dài đến khi nào?

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng sớm nay (7/10), Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa tính từ 19h 6/10 đến 3h 7/10 có nơi trên 40mm như: Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) 46,4mm, Hòa Liên (Đà Nẵng) 41,6mm...

Ngày và đêm 7/10, Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 100mm. Nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn (trên 100mm/6h).

Cùng ngày, Bình Định đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm, mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm.

Nhận định thời tiết từ 8-16/10, cơ quan khí tượng cho biết, Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm không mưa, sáng sớm có nơi sương mù, từ 11/10 sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét. Từ khoảng 9/10, khu vực này mưa vài nơi.

Nghệ An đến Quảng Ngãi mưa rào và dông rải rác. Trong đó, đêm 8/10, Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi mưa vừa và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to.

Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Theo bảng xếp hạng chất lượng không khí của các thành phố lớn trên thế giới do AirVisual thực hiện vào lúc 9h18 phút sáng nay (7/10), Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI là 169. Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần theo dõi thường xuyên chất lượng không khí để bố trí lịch làm việc, vui chơi hợp lý. Người dân phải thường xuyên sử dụng khẩu trang, kính che mắt khi đi đường hoặc tiếp xúc với môi trường nhiều khói, bụi; hạn chế lưu thông qua các khu vực nhiều khói công nghiệp. Người dân cần hết sức chú ý bảo vệ sức khỏe trong điều kiện ô nhiễm đặc thù này. Đối với trẻ em, các bậc phụ huynh cần hạn chế cho các con ra đường vào thời điểm tan tầm, sử dụng khẩu trang lọc bụi mịn, giữ ấm mũi, họng, cổ, tránh các hoạt động ngoài trời quá lâu và không cần thiết.