Nhà đài quên "gỡ source" dù When The Phone Rings hoãn chiếu, tình hình giờ ra sao?

HHT - "When The Phone Rings" (Khi Điện Thoại Đổ Chuông) hoãn chiếu 2 tập của tuần này. Nhưng trên X (Twitter), hậu trường tập 5 và teaser tập 6 vẫn được đăng tải. Sau đó, MBC đã có động thái thế nào?

Tập 5 của When The Phone Rings chỉ còn vài tiếng là phát sóng, thì chiều 6/12, MBC bất ngờ thông báo sẽ lùi lịch chiếu cả tập 5 và 6 với lý do nhường sóng cho chương trình tin tức đặc biệt. Tuy nhiên, tới tối cùng ngày, hậu trường tập 5 và teaser tập 6 vẫn hiển thị trên tài khoản X của nhà đài. Sau vài phút, MBC đã lập tức gỡ bỏ.

Vì các nền tảng khác như Instagram, YouTube... đều không đăng nên có thể hậu trường tập 5 và teaser tập 6 củaWhen The Phone Rings có trên X chỉ là lỗi. Các bài viết này có lẽ đã được cài lịch đăng trước và đội quản lý đã quên gỡ do nhà đài buộc phải hủy lịch chiếu gấp. Trước đó, vào sáng 6/12, MBC vẫn đăng preview tập 5 như thường lệ, thậm chí còn đăng thông báo sẽ phát sóng sớm 10 phút.

Dù đã gỡ, fan vẫn lưu được video hậu trường và teaser, chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Tập 6, Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok) và Hong Hee Joo (Chae Soo Bin) có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào. Tuy nhiên, có vẻ cặp đôi chưa thoải mái khi thân mật với đối phương. Nhưng dường như Sa Eon đã biết Hee Joo là "số 406" và cố tình liên lạc qua lại để mượn cớ bày tỏ lòng mình và thấu hiểu cô hơn.

Hiện tại, MBC đã đánh bản quyền khiến đa số các bài đăng lại teaser tập 6 và hậu trường tập 5 của When The Phone Rings bị ẩn/gỡ. Tại Việt Nam, phía fanpage của Chae Soo Bin cũng thông báo gỡ bản Vietsub nhá hàng tập 6 vào chiều 7/12.

Các fan đang nhắn nhau thông cảm cho nhà đài vì việc hoãn chiếu hoàn toàn vì nguyên nhân bất khả kháng.

Hiện tại, lịch chiếu tập 5 và 6 đang được Netflix cập nhật là lùi tới ngày 13 và 14/12.

Tuy nhiên, các fan lo rằng lịch hiển thị của Netflix cũng không chắc chắn. Bởi trước đó, MBC đã thông báo sẽ không chiếu vào ngày 14/12 và 20/12 mà sẽ nhường sóng cho các chương trình đặc biệt khác.

Ngày 14/12, MBC sẽ phát bộ phim tài liệu đặc biệt kỷ niệm nhà văn Han Kang trở thành người Hàn Quốc đầu tiên giành giải Nobel Văn học. Ngày 20/12, MBC sẽ chiếu một bản tóm tắt từ tập 1 tới tập 7 của When The Phone Rings.

Lịch chiếu cụ thể ra sao, người hâm mộ vẫn nên đợi thông báo chính thức từ nhà đài. Dù chờ đợi lâu, các fan chỉ mong When The Phone Rings sẽ không bị bỏ ngỏ, mà vẫn được chiếu đầy đủ 12 tập.