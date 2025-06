Nhà hàng dưới nước đầu tiên tại châu Âu: Vừa ăn vừa ngắm thế giới thủy cung

HHT - Nhà hàng Under nằm tại điểm cực Nam của bờ biển Na Uy, là nhà hàng dưới nước đầu tiên ở châu Âu. Nơi đây không chỉ phục vụ ẩm thực mà còn là một trung tâm nghiên cứu về sinh vật biển.

Nhà hàng Under tọa lạc tại Lindesnes, một thị trấn nhỏ ở phía Nam Na Uy. Điều thú vị là nhà hàng này nằm ở vị trí hợp lưu độc đáo tại điểm cực Nam của bờ biển Na Uy, nơi đón những cơn bão biển từ cả phía Bắc và phía Nam. Được biết, Under là tác phẩm của công ty kiến trúc Snohetta - đơn vị từng thiết kế nhà hát Opera ở Oslo hay Bảo tàng tưởng niệm 11/9 tại New York, Mỹ.

Nhà hàng Under được xây dựng trên một sà lan gần bờ biển và thiết kế theo kiến trúc nửa nổi nửa chìm, có chiều dài 34m, kết cấu đáy nằm ở độ sâu cách mặt nước 5m. Cấu trúc này có thể chịu được tác động của nước biển trong thời gian dài, trong đó lớp bê tông dày nửa mét đóng vai trò như một rạn san hô nhân tạo.

Trước khi “chìm”, cấu trúc này tự nổi trên mặt nước, sau đó được kéo về vị trí định sẵn bằng cần cẩu và tàu kéo. Phần đáy được “vít” vào khối bê tông lớn đã neo ở tầng đá nền dưới biển.

Không chỉ là một nhà hàng nổi tiếng với thiết kế độc đáo, Under còn là trung tâm nghiên cứu về các sinh vật, hệ sinh thái biển. Đặc biệt, không gian tại Under mang đến cho du khách cảm giác được đi từ mặt biển xuống dưới đáy biển với tấm kính lớn cho phép người bên trong quan sát cảnh quan dưới biển. Quang cảnh bên ngoài sẽ thay đổi dần dần theo ngày và theo mùa, ví dụ như màu nước ngày Đông lạnh sẽ là xanh sapphire, còn mùa Hè sẽ là xanh ngọc lục bảo vì tảo bắt đầu mọc lên.

Tại khu vực tầng lửng và quầy bar chính là nơi nhà hàng “chạm” biển, còn dưới đáy biển là khu vực nhà hàng với sức chứa khoảng 40 khách. Qua lớp kính trong suốt, thực khách có thể thoải mái thưởng thức các món ăn vừa ngắm nhìn thế giới đại dương bao la. Ngoài ra, nhà hàng còn có cả hệ thống đèn được lắp đặt quanh tấm cửa kính khổng lồ để thu hút sinh vật biển.

Under không chỉ là nhà hàng dưới nước đầu tiên của châu Âu mà còn là một công trình kiến trúc độc đáo, kết hợp ẩm thực và khoa học. Trên thế giới, mô hình này không quá phổ biến, chủ yếu được xây dựng ở vùng biển nhiệt đới như Maldives ở Ấn Độ Dương.