“Nhan sắc quốc bảo” Nhật Bản Ayase Haruka hẹn hò đàn em kém 12 tuổi

HHT - Showbiz Nhật Bản bất ngờ trước tin tức “nhan sắc quốc bảo” Ayase Haruka đang hẹn hò với đàn em kém 12 tuổi Jesse (SixTONES). Theo một số nguồn tin, cả hai đang phát triển mối quan hệ tiến tới hôn nhân.

Mới đây, tạp chí News Post Seven của Nhật Bản đăng tin “nhan sắc quốc bảo” Ayase Haruka đang hẹn hò với Jesse - thành viên nhóm SixTONES, kém cô 12 tuổi. Được biết, cả hai đóng chung trong phim Revolver Lily (2023), một bộ phim hành động gay cấn với Ayase Haruka là nữ diễn viên chính còn Jesse đảm nhận một vai phụ trong phim.

Trong Revolver Lily, vai diễn của Ayase Haruka là một cựu điệp viên tài năng, một nữ anh hùng hành động trong bóng tối; còn Jesse thuộc phe phản diện. Cả hai đối đầu và có nhiều cảnh đánh nhau trong phim. Sau khi bộ phim kết thúc, Ayase Haruka và Jesse bắt đầu giữ liên lạc cá nhân. Tin tức tiết lộ, có vẻ như cả hai không bắt đầu hẹn hò ngay lập tức mà xây dựng mối quan hệ một cách cẩn thận. Mối quan hệ giữa Ayase Haruka và Jesse ban đầu là bạn bè, đi ăn tối tại một nhà hàng có phòng riêng tư.

Trước khi công khai hẹn hò với Jesse, Ayase Haruka đã từng có nhiều tin đồn tình cảm với một số bạn diễn, đồng nghiệp như: Takao Osawa (bạn diễn trong JIN), Tori Matsuzaka (nay đã kết hôn với Toda Erika), nam diễn viên Hàn Quốc No Min Woo... Tuy nhiên, cô phủ nhận tất cả.

Riêng chuyện hẹn hò với Jesse, tin tức cho biết đây không chỉ là mối quan hệ tình cảm bình thường hay giai đoạn tìm hiểu ban đầu mà cả hai đang ngày càng nghiêm túc với nhau hơn bao giờ hết.

Ayase Haruka sinh năm 1985, Jesse sinh năm 1996, cách nhau 12 tuổi. Về sự nghiệp, cả hai cũng có khoảng cách khá lớn khi Ayase Haruka là nữ diễn viên nổi tiếng, được đánh giá cao về ngoại hình lẫn diễn xuất, nhận nhiều giải thưởng, có nhiều tác phẩm thành công và được yêu thích gần 20 năm qua như: Hotaru Tia Sáng Trong Đời (2007), Cyborg She (2008), JIN (2009), Our Little Sister (2015), Thiên Đường và Địa Ngục: Hoán Đổi Linh Hồn (2021)... Trong khi đó Jesse là thành viên nhóm nhạc SixTONES, cũng nổi tiếng nhưng nếu so với “bạn gái” thì có phần kém hơn.

Tuy nhiên, khoảng cách tuổi tác và chênh lệch sự nghiệp không phải là vấn đề trong mối quan hệ tình cảm giữa Ayase Haruka và Jesse. Tin tức tiết lộ, Jesse rất siêng năng và tốt bụng. Khi Ayase Haruka không thể làm việc nhà, Jesse là kiểu người sẽ đứng lên và bảo: “Không sao đâu, để anh làm cho”. Có lẽ chính điều này đã giúp Jesse chinh phục được “chị đẹp” Ayase Haruka.

Trước tin tức hẹn hò của cả hai, công ty đại diện của Ayase Haruka đã trả lời rằng cuộc sống cá nhân là chuyện riêng tư của nghệ sĩ. Mặt khác, công ty riêng ZDN mà Jesse là giám đốc đại diện bày tỏ hãy để nghệ sĩ được riêng tư.

Tạp chí News Post Seven “nhá hàng” vào ngày mai - 25/7, họ sẽ có bài viết sốt dẻo về tình yêu bí mật của Ayase Haruka với Jesse và “tương lai hứa hẹn” của cả hai. Bài viết sẽ tiết lộ câu chuyện chi tiết về mối quan hệ bí mật kéo dài hai năm của Ayase Haruka và Jesse, sự hòa hợp trong chuyện tình cảm này, và tương lai mà cả hai đang hướng tới là kết hôn.