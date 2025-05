Nhân vật gây ức chế phim VTV lúc này: Hễ xuất hiện là khán giả muốn nghỉ xem

HHT - Trước thềm concert ATSH D-6 diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tối 10/5, nhiều khán giả hoang mang khi dự báo thời tiết có mưa dông. Loạt bí kíp "sống còn" từ D-2 được các Hi Mom, Hi Dad tích cực chia sẻ cho nhau.

HHT - Với concert Anh Trai "Say Hi" D-6, hoạt động “tiếp ứng” của các FC được tập trung tổ chức trong ngày 9/5 tại khu vực trường đua F1, Mỹ Đình (Hà Nội) - sớm hơn 1 ngày so với đêm diễn chính thức. Cùng hóng những fan project đỉnh nhất đang được chờ đợi bên lề concert ATSH D-6 ngay nào!