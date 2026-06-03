Nhật ký sinh viên ở trọ ngày Hè: Muôn kiểu làm mát "thủ công" mùa cúp điện

Ảnh chụp màn hình từ video của @hoanhoinhoi.

“Kiếp nạn” đêm Hè

Hè đến, nhiều bạn trẻ chia sẻ chủ trọ thông báo tăng giá điện. Một số trường hợp dù giá điện dịch vụ không tăng (thường là 4.000 - 4.500 đồng/ số) nhưng do nhu cầu sử dụng điện tăng cao do quạt, điều hòa... khiến hội sinh viên xa nhà nhìn hóa đơn tiền điện mà "phát hoảng".

Tuy nhiên chuyện hoá đơn điện "lạm phát" không gây stress bằng việc mất điện. Nắng nóng khiến nhiều khu vực bị quá tải, phải sửa chữa hạ tầng cung cấp điện. “Chỉ một buổi tối thôi mà khu trọ mình sập điện tận 3 lần.” - một bạn chia sẻ trên Threads.

Một bạn khác than thở: “Sau một ngày học tập mệt mỏi, mới đặt lưng xuống giường thì trọ mình mất điện từ 22h đến 5h sáng”, trong khi một bình luận khác nhận được nhiều lượt tim đồng cảm: “Còn gì kinh khủng hơn, trọ mình mất điện từ 8h tối hôm qua đến 4h chiều hôm nay!”

Giải nguy như làm "nhiệm vụ hệ thống"

Trước tình hình “căng như dây đàn” mùa nắng oi, trên mạng xã hội, một số sinh viên Hà Nội chia sẻ bí kíp hạ nhiệt "thủ công" như đặt khăn ướt dưới lưng cho mát khi đi ngủ. Bạn Phạm Duy chia sẻ thêm: “Mình đã đặt bình nước 5L vào tủ lạnh khoảng 2 tiếng, lúc mất điện thì lấy ra, ôm vào lòng, làm dịu cơn nóng".

Trong khi đó, cập nhật từ "điểm cầu" Huế, bạn Ngô Thị Sang (sinh viên trường Đại học Khoa học, Đại học Huế) cho biết: “Nhà mất điện, mình chạy ra khu học bài trong AEON Mall. Chỗ ấy vừa mát, vừa không giới hạn thời gian lại còn miễn phí cho sinh viên.”

Bạn Gia Linh (trường Đại học Luật, Đại học Huế) lại có giải vô cùng “thư giãn”: “Nhân ngày cúp điện, mình “bật mood” dọn dẹp phòng trọ. Xong việc, mình rủ “hội đồng quản trị” đi biển hóng mát, rồi ôn tập kết thúc môn ở quán cà phê gần trường.”

Ảnh: NVCC

Hãy sử dụng "quyền trợ giúp" khi cần!

Trước đó, từ tháng 5, Nghị định của Chính phủ chính thức có hiệu lực về việc chủ trọ thu tiền điện của người thuê cao hơn mức điện lực tính theo biểu giá Nhà nước sẽ bị phạt từ 20 - 30 triệu đồng. Hiện giá điện sinh hoạt khoảng 1.984 - 3.460 đồng/kwh tùy bậc, chưa tính VAT.

Sau đó, thông tin trên được lan truyền rộng rãi. Trên “phố Threads”, một anh thợ điện bình luận: “Nếu gặp bất cứ vấn đề gì, các bạn cứ mạnh dạn gọi anh em chúng tôi hoặc tổng đài điện lực EVN Hà Nội. Đối với các bạn ở nơi khác, mọi người hãy tra cứu theo khu vực mình sinh sống. Chắc chắn chúng tôi sẽ phục vụ tận tình.”

Ngoài ra, câu chuyện về những chủ trọ tâm lý cũng được các bạn sinh viên chia sẻ. Bạn Gia Linh kể: “Khi có 1 phòng ý kiến về chuyện lắp điều hoà, sáng hôm sau, dì gọi thợ đến lắp cho phòng đó luôn. Dì còn dặn chúng mình không cần ngại, cứ nói với dì nếu có nhu cầu.”