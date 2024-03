Nhiệt độ khu vực miền Bắc sắp tăng mạnh, dự báo mùa Hè 2024 nắng nóng khắc nghiệt

HHT - Theo dự báo, từ nay cho đến cuối tuần, nhiệt độ tăng mỗi ngày 3 - 4 độ C. Đặc biệt, sự chênh lệch nhiệt độ trong cùng một ngày là khá lớn và cũng tăng dần.

Ngày 21/3, nhiệt độ sáng sớm từ 17-18 độ C, chiều lên đến 27 độ C (chênh lệch 9 độ). Theo dự báo, từ nay cho đến cuối tuần, nhiệt độ tăng mỗi ngày 3 - 4 độ C. Đỉnh điểm của đợt nóng này ở Hà Nội sẽ là ngày Chủ nhật. Chiều Chủ nhật, 24/3, do có nắng nóng nên nhiệt độ thực ngoài trời ở Hà Nội được dự báo sẽ lên đến 39 độ C, trời rất nóng.

Mức nhiệt độ này có thể vẫn được duy trì trong ngày thứ Hai tới, nếu giảm thì giảm rất ít. Người dân lưu ý là trong những ngày nóng này thì mức chênh lệch nhiệt độ trong ngày là rất lớn, buổi sáng sớm trời vẫn se lạnh, ở mức 23 - 24 độ C, những người có cơ địa nhạy cảm nếu cần ra ngoài sớm vẫn nên có trang phục giữ ấm.

Trong dự báo mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khả năng từ tháng 6 trở đi, El Nino mới suy yếu và chuyển dần sang pha La Nina với xác suất khoảng 55 - 60%. Hiện tượng nắng nóng gia tăng hơn mọi năm, nhất là trong tháng 5 và 6. Hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm trong tháng 7-8, đề phòng xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nắng nóng có xu hướng giảm dần từ nửa cuối tháng 8 ở Bắc Bộ và từ tháng 9 ở khu vực Trung Bộ. Khu vực Trung Bộ khả năng khô hạn duy trì trong tháng 7-8.

Dự báo xa hơn trong khoảng thời gian nửa cuối năm 2024, với kịch bản La Nina xuất hiện và bắt đầu tác động đến nước ta vào đúng thời kỳ mưa, bão tập trung ở Trung Bộ nên khả năng diễn biến bão, mưa, lũ trong nửa cuối năm nay sẽ có nhiều diễn biến phức tạp cần phải lưu ý ứng phó.