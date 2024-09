Nhiều địa phương ở khu vực miền Trung cho học sinh nghỉ học để tránh bão số 4

Thừa Thiên Huế

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết lãnh đạo UBND tỉnh này đã quyết định cho toàn thể giáo viên, học sinh trên địa bàn nghỉ học ngày 19/9 để phòng tránh bão, lụt.

Lãnh đạo ngành giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các Phòng GD&ĐT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và các đơn vị trực thuộc, chủ động tổ chức theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến của bão, tình hình mưa lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Quảng Nam

Chiều 18/9, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam đã có văn bản gửi cho Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố, các Trường THPT, Phổ thông dân tộc nội trú, Trung tâm Giáo dục thường xuyên thông báo cho học sinh nghỉ học ngày 19/9.

Sở GD&ĐT Quảng Nam yêu cầu các đơn vị phân công trực ban và báo cáo kịp thời tình hình mưa bão, lũ quét, các thiệt hại và biện pháp khắc phục về Sở GD&ĐT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Đà Nẵng

Sở GD&ĐT Đà Nẵng trưa 8/9 thông báo cho học sinh nghỉ học từ chiều nay đến hết ngày 19/9, sau khi Đài khí tượng thủy văn dự báo áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, gây mưa lớn, ảnh hưởng đến Đà Nẵng và nhiều tỉnh miền Trung.

Các trường học liên hệ với phụ huynh đến đón con, đảm bảo trẻ mầm non, học sinh được quản lý, chăm sóc tốt ở trường khi cha mẹ chưa thể đến đón. Tổng số trẻ mầm non và học sinh phổ thông của thành phố khoảng 290.000.

Các trường đại học tư thục căn cứ tình hình thực tế, chủ động quyết định lịch học của sinh viên.

Quảng Trị

Sáng 19/9, học sinh tại huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, một bộ phận học sinh ở TP Đông Hà, huyện Triệu Phong, Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) được nghỉ học để tránh bão số 4.

Tại huyện Vĩnh Linh, trong sáng nay (19/9) hầu hết các trường học với gần 19.000 học sinh được nghỉ học. Toàn bộ học sinh tại huyện Gio Linh cũng được nghỉ học để tránh bão.

Các địa bàn khác, tùy theo điều kiện mỗi địa phương, các trường chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn trước khi bão số 4 có thể gây ảnh hưởng trên đất liền.

Ngoài việc cho học sinh nghỉ học, các trường học đang chủ động rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất, đặc biệt là các phòng học, phòng chức năng, mái che, hệ thống thoát nước... để đảm bảo an toàn trước mưa bão.

Bên cạnh đó, chuẩn bị sẵn sàng các phương án sơ tán, di dời học sinh, giáo viên, tài liệu và thiết bị giảng dạy đến nơi an toàn.

Rạng sáng 19/9, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới (đã mạnh lên thành bão số 4), tại nhiều tỉnh, thành miền Trung đã có mưa to đến rất to, gây ra tình trạng ngập lụt cục bộ; mưa lũ, lốc xoáy cũng đã khiến nhiều cây xanh bị ngã đổ, nhà cửa tại một số địa phương bị tốc mái; nhiều ngầm, tràn ở khu vực miền núi bị chia cắt do nước dâng...