Nhiều nơi ở miền Bắc vẫn mưa dông, Hà Nội có khả năng sắp nắng nóng tiếp

HHT - Những cụm mây mang mưa dông đã khiến nắng nóng ở nhiều tỉnh thành miền Bắc chấm dứt, tuy nhiên mưa to ở một số nơi cũng gây ảnh hưởng đến đời sống nói chung. Trong những ngày tới, mưa dông rải rác tiếp tục diễn ra ở miền Bắc nhưng dự báo là thu hẹp về phạm vi. Còn Thủ đô Hà Nội có thể lại sắp nắng nóng.

Đợt nắng nóng ở miền Bắc đã kết thúc do có nhiều mây gây mưa dông, có những nơi đã mưa rất to. Từ 19h ngày Chủ Nhật đến sáng nay, 16/6, lượng mưa ở Mường Chà (Điện Biên) là 176 mm, Nậm Nhùn (Lai Châu) 129,8 mm, Quỳnh Nhai (Sơn La) 115,8 mm…, theo ứng dụng Vrain. Đây đều là mức mưa rất to, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Dự báo trong vài ngày tới, mưa rào và dông vẫn xảy ra rải rác nhưng từ chiều mai có thể thu hẹp dần về phạm vi, chủ yếu xảy ra ở vùng núi và trung du.

Trong tuần này, Hà Nội tiếp tục có mưa rải rác, chủ yếu vào chiều tối và xảy ra trên phạm vi hẹp – nơi mưa, nơi không. Lượng mưa dự báo không lớn. Tại những khu vực có mưa, thời tiết sẽ dịu hơn; trong khi đó, những nơi không mưa vẫn tiếp tục oi nóng.

Theo phần lớn các mô hình dự báo hiện tại thì thứ Tư và thứ Năm tới (18 - 19/6), Hà Nội có khả năng lại có nắng nóng (nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 35oC trở lên). Nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể ở mức xấp xỉ 40oC, như vậy là cũng khá nóng nhưng “nhẹ nhàng” hơn so với những đợt nóng vào mấy cuối tuần trong tháng này.

Chỉ riêng mô hình GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu) của Mỹ lại nhận định ngày 18 - 19/6 thì Hà Nội giảm nhiệt, với nhiệt độ cảm nhận chỉ xấp xỉ 35oC. Nhưng có lẽ khả năng này thấp vì đa số các mô hình dự báo là nắng nóng.

Như vậy, có thể hiểu là trong tuần này, Hà Nội về cơ bản vẫn khá nóng (không đến mức gay gắt), thỉnh thoảng có mưa rào/ dông rải rác, hết mưa dông thì lại nóng oi, người dân ra ngoài luôn nên mang theo đồ che mưa để đề phòng trời mưa bất chợt.