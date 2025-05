Nhìn Hoa hậu Ý Nhi bắn tiếng Anh ở Miss World 2025, netizen gọi tên Kỳ Duyên

HHT - Hoa hậu Ý Nhi vừa có một màn trả lời phỏng vấn không chê vào đâu được ở Miss World 2025 khiến cho một bộ phận khán giả so sánh với tình huống tương tự của Kỳ Duyên khi thi Miss Universe 2024.

Đại diện Việt Nam đã có khởi đầu đầy ấn tượng ở Miss World 2025, không chỉ liên tục khoe trang phục và tạo hình nổi bật, thời thượng mà Hoa hậu Ý Nhi vừa có màn trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh trôi chảy như “nuốt míc”.

Khi cùng các thí sinh Miss World 2025 tham dự buổi phóng vấn báo chí, Hoa hậu Ý Nhi đã được kênh tin tức Ấn Độ TV5 News hỏi về những ngày đầu tiên tham gia đấu trường sắc đẹp này. Ngay lập tức, nàng hậu đã trả lời trôi chảy. Sau phần giới thiệu qua về bản thân thì Hoa hậu Ý Nhi hết lời khen ngợi đất nước, con người Ấn Độ vô cùng chu đáo, nhiệt tình, ấm áp, giúp cô thấy mình được yêu thương quá nhiều, giống như đang ở nhà mình.

Đại diện Việt Nam không quên kể chuyện được Hoa hậu Ấn Độ giới thiệu món ăn đường phố nổi tiếng Pani Puri. Ý Nhi từng xem về món này trên mạng xã hội và tò mò không biết nó có mùi vị ra sao, cách ăn như thế nào. Hoa hậu Ấn Độ đã hướng dẫn Ý Nhi ăn theo đúng cách truyền thống ở quốc gia này khiến cô cảm thấy rất tuyệt vời.

Màn trả lời phỏng vấn của Ý Nhi được netizen khen là “không chê vào đâu được”, từ khả năng nói tiếng Anh lưu loát với thần thái tự tin đến màn khen ngợi đất nước Ấn Độ quá khéo léo. Và một bộ phận dân mạng đã so sánh với những gì Hoa hậu Kỳ Duyên đã thể hiện ở Miss Universe 2024.

Khi được truyền hình Mexico phỏng vấn, đại diện Việt Nam chọn nói những câu ngắn và cơ bản: “Hello everyone. Yes. I really love you guys. I like Mexico. I love people in Mexico. I love the Mexican food. Yes. Really delicious!” (Xin chào tất cả mọi người. Tôi thật sự yêu các bạn. Tôi thích Mexico. Tôi yêu con người ở Mexico. Tôi yêu đồ ăn Mexico. Thật sự rất ngon).

Một lần khác, Hoa hậu Kỳ Duyên đang vui vẻ vẫy tay chào hỏi phóng viên nhưng khi có người phỏng vấn "Who is your favourite Miss Universe?" (Hoa hậu Hoàn vũ nào bạn yêu thích nhất) thì Kỳ Duyên tỏ ra khá bối rối và quay người đi vào trong. Trước khi rời đi, đại diện Việt Nam vẫn lịch sự vẫy tay, hôn gió để chào mọi người.

Dẫu biết rằng tiếng Anh không phải tiêu chí bắt buộc của các thí sinh thi Hoa hậu quốc tế, khán giả vẫn tiếc nuối vì nếu Kỳ Duyên sử dụng ngoại ngữ tốt, cô sẽ có nhiều cơ hội thể hiện bản thân hơn giống như những gì mà Thanh Thủy hay Ý Nhi đã làm được.