Nhóm nhạc B.O.F hé lộ "giao diện" MV debut, Kay Trần khiến fan "dính cứng ngắc"

HHT - Nhóm nhạc B.O.F sẽ ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mang tên "No Fair", xây dựng hình ảnh nghệ sĩ là những chàng "tắc kè hoa" đa màu sắc.

Mới đây, nhóm nhạc 5 thành viên B.O.F bước ra từ chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vừa tung teaser MV debut mang tên No Fair, dự kiến ra mắt vào ngày 14/5 tới. Nói về nội dung của sản phẩm mới, ê-kíp "úp mở": "Khi các nhân vật "phản diện" được viết lại câu chuyện của chính mình…". Điều này khiến khán giả đặt nghi vấn các "anh tài" sẽ mang đến một MV kịch tính, đậm chất drama.

Trong đoạn clip dài 13 giây, các "anh tài" Jun Phạm, Bùi Công Nam, BB Trần, Kay Trần, S.T Sơn Thạch cùng lặp lại phần lời "Not, not fair baby not" với biểu cảm lạnh nhạt. Kay Trần còn hé lộ một câu hát khiến fan cực "dính": "Anh phe yêu nhiều nhưng còn em phe don't care". Netizen nhanh chóng tìm ra ngụ ý "có qua có lại mới toại lòng nhau". Dù chưa quá rõ ràng về phần giai điệu nhưng nhiều khán giả cho rằng đây sẽ là một ca khúc sử dụng chất nhạc EDM bắt tai.

Về mặt hình ảnh, các nam nghệ sĩ xuất hiện với phong cách trẻ trung, năng động. Điểm nhấn được tập trung vào phần trang phục có màu sắc sặc sỡ, kèm theo nhiều phụ kiện như vòng tay, vòng cổ cho thấy sự cá tính. Các "anh tài" cũng có màn "biến hình" qua lớp trang điểm đậm, kiểu tóc nổi bật.

Theo chia sẻ từ ê-kíp, nhóm sẽ hóa thân thành 5 nhân vật với những câu chuyện khác nhau, là "kẻ phản diện" thay vì sự ác cảm thường thấy. Ca sĩ Jun Phạm sẽ kể câu chuyện về người dẫn đầu khi phải đối diện với nhiều thử thách, sóng gió nhưng phải luôn kiên định và mạnh mẽ.

Trong khi đó, Kay Trần gợi lên hình ảnh người đến sau, truyền tải thông điệp dù có nhiều tiếc nuối nhưng anh ấy đã chiến thắng chính mình trong việc hoàn thành thử thách. Khác với tính cách vui nhộn thường thấy, BB Trần gửi gắm câu chuyện về một chàng trai luôn bị gắn mác kiêu ngạo vì vẻ ngoài "khó gần".

Với nhiều người, họ xem bóng tối là nơi cư ngụ của những thế lực xấu, song nhân vật của S.T Sơn Thạch lại lựa chọn bóng tối để ẩn mình. S.T Sơn Thạch xuất hiện với phần trang phục giống với "siêu trộm" Kaito Kid - nhân vật trong phim hoạt hình Thám Tử Lừng Danh Conan khiến khán giả càng tò mò.

Với Bùi Công Nam, qua nhân vật này, anh muốn gửi những lời tâm sự của kẻ phản diện, khát khao một lần được công nhận, được yêu thương.

Trước đó, để đánh dấu cột mốc nhóm nhạc ra mắt MV debut, ê-kíp đã lên kế hoạch thực hiện B.O.F Showcase, tổ chức tại TP.HCM vào ngày 24/5. Theo tiết lộ từ BTC, showcase sẽ được dẫn dắt bởi "anh tài" Duy Khánh. Cùng với đó, B.O.F còn "úp mở" sẽ mang đến nhiều hơn một ca khúc mới trình làng khán giả.