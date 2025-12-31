Những đối tượng được nhận quà 400.000 đồng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

HHTO - Chính phủ quy định nhiều đối tượng thuộc diện được nhận quà tặng của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Theo đó, đối tượng được tặng quà 400.000 đồng/người bao gồm:

- Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Bao gồm những đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020:

(1) Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945;

(2) Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

(3) Liệt sỹ;

(4) Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

(5) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

(6) Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

(7) Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993; người hưởng chính sách như thương binh;

(8) Bệnh binh;

(9) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

(10) Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày;

(11) Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế;

(12) Người có công giúp đỡ cách mạng.

(Ảnh mang tính minh hoạ)

- Đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ.

- Đối tượng hưu trí xã hội theo quy định tại Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ; bao gồm cả trẻ mồi côi, không nơi nương tựa hoặc trong các trại mồ côi.

Trường hợp 1 người được xác nhận là 2 đối tượng trở lên đủ điều kiện được hưởng cả 2 mức quà thì chỉ nhận 1 suất quà. Các đối tượng trên ngoài nhận phần quà 400.000 đồng Tết Nguyên đán 2026 theo nghị quyết của Chính phủ, thì vẫn có chế độ riêng thực hiện theo quy định hiện hành.