Những kiểu sandal sắp "càn quét" mùa Hè: Phiên bản nâng cấp của dép xỏ ngón

HHT - Bác sĩ Myeong Eun Won trở thành cái gai trong mắt khán giả Resident Playbook vì tính cách “hai mặt”, liên tục gây khó dễ cho cặp đôi chính. Ngoài đời, nữ diễn viên Kim Hye In khiến khán giả bất ngờ với sắc vóc cuốn hút, gu ăn mặc thời thượng.

HHT - Sự xuất hiện của 2 đại diện đến từ K-Biz là Han So Hee và Mina (TWICE) tại Liên hoan phim Cannes 2025 đang thu hút sự chú ý đặc biệt. Với nhan sắc nổi bật cùng phong cách đối lập, hai nàng đại sứ của Boucheron được đưa lên bàn cân so sánh.