Những lời sâu sắc của quan tòa ở Mỹ về người cha hại 2 con để trục lợi bảo hiểm

HHT - Ngày 4/4, Phòng An ninh mạng Công an TP Cần thơ cho biết vừa xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng một đối tượng là người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội với hành vi đăng tải, chia sẻ nội dung cờ bạc trực tuyến.

HHT - Ngày 4/4, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng Bộ công an cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc với 5 bị can, trong đó có Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs.