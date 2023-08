Những quán cà phê chơi hệ “ẩn nấp": Tinh hoa yên tĩnh hội tụ, Gen Z rất yêu

HHT - Không còn rủ rê đi những quán trà sữa nổi tiếng, Gen Z bây giờ “chơi hệ núp” thích truyền tai nhau những quán cà phê “chủ giấu kĩ quá, tìm không ra”.

Khi quán xá nổi tiếng không còn là lựa chọn Top Z trending

Việc thay đổi địa điểm học tập, làm việc nhóm đã nâng cao năng suất của teen đáng kể, từ đó dẫn đến cơn sốt đi ra quán cà phê học bài. Tuy nhiên, ngày nay, những quán cà phê, trà sữa lớn đã không còn là ưu tiên số một của Gen Z nữa, thay vào đó là các “cà phê núp” ẩn trong những con hẻm nhỏ, hoặc không được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội. Vì những lý do sau đây:

Em tự do em chấp nhận cô đơn

Có những bạn trẻ Gen Z cho rằng những người xung quanh nên giữ trật tự chung để không ảnh hưởng đến những bạn học bài trong không gian quán cà phê. Ngược lại có người phản bác quán xá là chỗ công cộng và họ không có trách nhiệm phải giữ im lặng để đem lại không gian học tập cho bất cứ ai. Thế là “cà phê núp” ra đời giúp các bạn có không gian im ắng để học và làm việc mà không bị ai làm phiền.

Ai cũng tập trung nên em tập trung hùa

Bạn X.N (lớp 12 trường THPT Bùi Thị Xuân, TP.HCM) chia sẻ rằng mỗi khi muốn giải quyết triệt để một công việc nào đó, hoặc muốn tập trung để hoàn thành gấp một bài tập, bạn sẽ thường hay đi đến những “chiếc cà phê núp mình trong hẻm” như thế này. “Đi những quán như thế thúc đẩy mình làm việc rất nhiều, vì nhìn xung quanh thấy ai cũng đang học, đang làm hết nên mình “diễn tiểu phẩm” hùa theo, ai dè hiệu quả thật. Hết việc, thuộc bài.”

Được chủ quán cưng chiều

“Đố mấy bạn tìm được mặt chủ mấy quán trà sữa thương hiệu to to đó. Ngược lại, ở những quán cà phê núp, tụi mình đi nhiều đến độ chị chủ quen mặt. Có hôm nhà chị chiên chả cá, thế là nguyên team được ké một đĩa to đùng”, bạn Ý Như (Quận 5, TPHCM) chia sẻ lý do bạn và hội bạn bè thích đi các quán cà phê nhỏ xinh.

Bản đồ cho Gen Z đi ra ngõ là gặp “cà phê núp”

Gợi ý cho bạn vài quán cà phê “núp hẻm” bao yên tĩnh, tha hồ để bạn cùng bạn bè “lên núi luyện deadline” nha!

Passengers có “sếp bốn chân” giải buồn

Nằm nép mình khiêm tốn trong một con hẻm nhỏ trên đường Trần Quang Diệu, đường đi vào hơi khó tìm và diện tích quán khá bé nhưng “viên ngọc ẩn” này xứng đáng để bạn tìm đến. Quán có mùi hương thoang thoảng dễ chịu, bật nhạc nhẹ nhàng, có nhiều sách và cây xanh. Điều đặc biệt ở quán là ở đây có những nhân viên “bốn chân” vô cùng đáng yêu là các bạn chó, mèo được anh chủ đem về cưu mang sau khi bị bỏ rơi.

Địa chỉ: 46/9 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, TP.HCM.

Blue Lemon Coffee trải nghiệm “hương mùa Hè”

Blue Lemon Coffee nằm sâu trong hẻm Cao Thắng được yêu thích không chỉ bởi mang phong cách Hàn Quốc xinh xắn mà bởi còn có workspace vô cùng “xịn xò”. Ở đây không chỉ phục vụ các loại nước rất ngon mà còn có đủ các loại bánh từ ngọt đến mặn, sẵn sàng cứu đói teen cho một ngày dài vất vả chạy deadline!

Địa chỉ: 2/45 Cao Thắng, Phường 5, Quận 3, TP.HCM.

La Zéro Cafe n’ Artspace uống trà chán chê thì đi nghe nhạc

Một “cà phê núp” ở trong tòa chung cư cũ nhưng lại có không gian rất rộng và đẹp, phục vụ mọi nhu cầu từ tán gẫu với bạn bè, học nhóm, vẽ tranh… Thỉnh thoảng, vào cuối tuần, quán còn tổ chức “Acoustic Show”, mang đến những giây phút thư thái đắm mình vào âm nhạc rất chill nữa đó.

Địa chỉ: 7 Ngô Thời Nhiệm, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.

Một Chiếc Cà Phê chuẩn yên tĩnh cho team sợ tiếng ồn

Nằm trong cư xá Trần Quang Diệu nên quán mang màu sắc rất yên bình, có cả không gian trong nhà và ngoài trời. Ngoài việc chạy deadline thì đây cũng là nơi lý tưởng để đọc một cuốn sách và tránh xa sự ồn ào, xô bồ của thành phố đó.

Địa chỉ: 42 Hẻm 7 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, TP.HCM.

Mai Cà Phê nhé không chỉ là một lời mời lơi

Dù ở trong hẻm nhưng Mai Cà Phê có không gian khá rộng, trang trí xinh xắn và có những em mèo rất “chiều khách”. Điểm trừ là quán không có máy lạnh nên sẽ hơi nóng nực vào những ngày Hè, teen nên cân nhắc trước khi tới nha!

Địa chỉ: 82/38 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, TP.HCM.