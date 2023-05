"Những Tháng Năm Tươi Đẹp" - ca khúc dành tặng teen cuối cấp của Đông Nhi

HHT - Chưa đầy 1 tháng sau khi ra mắt MV "Người Ôm Pháo Hoa", Đông Nhi tiếp tục "du hành ngược thời gian" cùng MV "Những Tháng Năm Tươi Đẹp".

Những Tháng Năm Tươi Đẹp là một sáng tác của nhóm DTAP. Ở ca khúc này, DTAP sử dụng hình ảnh những bản hit của Đông Nhi một thời như: Ngọt Ngào, Ký Ức Phím Dương Cầm, Bối Rối cùng các câu từ quen thuộc với âm nhạc của Đông Nhi như: “Tình yêu vu vơ ghé qua mang đến em bao nỗi mong chờ”, “thời gian trôi qua vẫn còn nguyên những ngọt ngào xưa”, “Baby, I Need You”…

Những Tháng Năm Tươi Đẹp được ví như một hành trình gom nhặt những cảm xúc nguyên thủy nhất trong âm nhạc của Đông Nhi. Những khung hình cũ, lá thư, dòng lưu bút, những chiếc váy cũ đã sờn, bài nhạc xưa trên radio - tất cả đã tạo nên một Đông Nhi được mọi người yêu mến trong suốt hành trình âm nhạc 15 năm.

Ca khúc thuộc dòng nhạc Bossa Nova, tạo cho khán giả một cảm giác hoài niệm, kết hợp với một chút chất Teen Pop của thời 2008. Đông Nhi và DTAP mong muốn khơi gợi lại những ký ức đẹp đẽ nhất nơi khán giả.

Cũng giống như MV Người Ôm Pháo Hoa, phần hình ảnh của Những Tháng Năm Tươi Đẹp được Đông Nhi thực hiện tối giản. Những thước phim xinh đẹp được ghi hình tại Nhật Bản vào thời điểm mùa hoa anh đào nở. Với Những Tháng Năm Tươi Đẹp và Người Ôm Pháo Hoa trước đó, Đông Nhi và DTAP đã tạo ra không gian âm nhạc như khiến khán giả du hành về những năm 2008.

Ngoài ra, tên tiếng Anh của hai ca khúc là The Moon In The Sun và The Fool In The Sun đang dần hé lộ về một dự án đặc biệt cho cột mốc kỉ niệm 15 năm ca hát của Đông Nhi.