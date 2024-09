No Gain No Love: Shin Min Ah gây mê với tủ đồ công sở đơn giản mà xinh yêu

HHT - Bên cạnh diễn xuất tự nhiên, chân thực, Shin Min Ah còn được dân tình hết lời khen ngợi vì diện đồ cực có gu trong "No Gain No Love". Có một món phụ kiện được cô dùng rất nhiều trong các set đồ công sở.

No Gain No Love đang thu hút nhiều sự chú ý của khán giả. Dù có cốt truyện không mới nhưng phim vẫn gây ấn tượng bởi những phân đoạn hài hước, lãng mạn. Nhờ có gần 20 năm kinh nghiệm và visual sáng, Shin Min Ah được coi là nhân tố "cứu" phim khỏi diễn xuất còn gượng gạo của Kim Young Dae.

Ngoài diễn xuất, phong cách thời trang của Shin Min Ah trong các bộ phim cũng luôn là chủ đề nóng trên mạng xã hội. Theo đuổi phong cách trẻ trung, thanh lịch với những gam màu trung tính, Shin Min Ah từ lâu đã trở thành hình mẫu lý tưởng về thời trang được nhiều netizen yêu thích.

Tuy nhiên tới No Gain No Love, Shin Min Ah mang tới sự đột phá khi thử sức ở đa dạng sắc màu hơn để thể hiện đúng cá tính nhân vật, nữ diễn viên không ngại mặc những bộ trang phục táo bạo nhiều màu sắc. Trang phục của Shin Min Ah trong phim thường mang tông màu rực rỡ như đỏ tươi, tím... nhằm thể hiện tính cách vui vẻ của nhân vật.

Trở lại với tông màu trung tính, Shin Min Ah cũng "xử đẹp". Trang phục cô diện trong phim chủ yếu là đồ theo set, hoặc là phối áo khoác và váy cùng tông để tạo sự nền nã, thanh lịch. Để ý kỹ, nhân vật Son Hae Young (Shin Min Ah thủ vai) luôn tạo điểm nhấn cho trang phục của mình bằng một chiếc khăn cổ nhỏ. Nguyên tắc kết hợp cũng khá cơ bản. Nếu mặc trang phục màu trung tính, đơn sắc, thì cô sẽ chọn 1 chiếc khăn có họa tiết, ngược lại, nếu trang phục nhiều họa tiết thì chọn 1 chiếc khăn đơn sắc.

Mặt khác, ở trong các cảnh quay không phải môi trường công sở, Shin Min Ah sẽ ưu tiên lựa chọn những trang phục không cầu kỳ, thoải mái. Cô thường búi tóc và diện các item như áo cardigan, áo len hoặc áo sơ mi oversize với quần nỉ, dù đơn giản nhưng vẫn nịnh mắt người xem và giúp Shin Min Ah "hack" tuổi, trở nên đáng yêu hơn.

Phong cách thời trang đa dạng của Shin Min Ah trong No Gain No Love đã nhận được phản hồi nhiệt tình của khán giả trong từng tập phim. Thậm chí, nếu tìm kiếm từ khóa "Shin Min Ah No Gain No Love", hàng loạt thông tin về quần áo, giày dép, túi xách, kể cả những món đồ trang điểm mà cô sử dụng trong phim sẽ xuất hiện với lượt tương tác cao.