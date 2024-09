No Gain No Love: Byeon Woo Seok làm nhân viên cửa hàng tiện lợi, "trả treo" khách

HHT - Người hâm mộ phấn khích khi Byeon Woo Seok trở thành diễn viên khách mời đặc biệt trong tập 4 của bộ phim "No Gain No Love".

Dù vừa mới hạ cánh tại Hàn sau chuyến đi New Zealand để thực hiện bộ ảnh cho bộ sưu tập Winter cho Discovery, Byeon Woo Seok vẫn không quên đăng story nhắc nhở fan gặp mình trong tập 4 của No Gain No Love. Anh xuất hiện với vai trò cameo, hóa thân thành nhân viên cửa hàng tiện lợi, thay cho Ji Wook (Kim Young Dae thủ vai) vừa nghỉ làm.

Ngay từ cảnh đầu, Byeon Woo Seok đã bị nữ chính Hae Young (do Shin Min Ah đảm nhiệm) "tương tác vật lý" vì tưởng anh là Ji Wook. Vẻ mặt "khó chịu vô cùng" của nam diễn viên khiến khán giả không khỏi bật cười vì vừa chân thật vừa không kém phần đáng yêu.

Vì mới đi làm nên nhân viên cửa hàng tiện lợi Byeon Woo Seok vẫn còn nhiều bỡ ngỡ. Anh hậu đậu loay hoay mãi mới thanh toán được sản phẩm, hay tìm đồ cho khách nhưng mãi không thấy. Đỉnh điểm, Byeon Woo Seok khiến dân tình "3 phần bất lực, 7 phần như ba" khi thản nhiên hỏi Hae Young muốn lấy loại thuốc lá mang mác "ung thư phổi" hay "đột quỵ".

Chia sẻ về cơ duyên tham gia bộ phim, đội ngũ sản xuất của No Gain No Love cho biết: "Sự xuất hiện đặc biệt này là do diễn viên Byeon Woo Seok có mối quan hệ thân thiết với đạo diễn Kim Jung Sik của bộ phim". Cụ thể, anh và đạo diễn từng hợp tác trong Cô nàng mạnh mẽ Gang Nam Soon (Strong Girl Nam Soon) của JTBC - bộ phim truyền hình ghi dấu vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp của anh.

Theo đó, thời điểm Byeon Woo Seok tham gia quay No Gain No Love từ khoảng 4 tháng trước, trùng với thời điểm ghi hình cho bộ phim Cõng Anh Mà Chạy (Lovely Runner) nên nhân vật nhân viên cửa hàng tiện lợi có nét giống với Seon Jae cũng là điều dễ hiểu. Thậm chí, người hâm mộ còn đùa rằng đây là Seon Jae tranh thủ làm việc bán thời gian để dành tiền mua cho Im Sol chiếc vòng cổ "trông như bảng tên đeo cho cún" trong phim.

Một điểm đáng yêu nữa, Kim Young Dae - nam chính của No Gain No Love từng là cameo xuất hiện trong bộ phim sitcom Office Watch do Byeon Woo Seok đóng chính.