No Way Out: Hứa Quang Hán mỉm cười mà khán giả vừa "ớn lạnh" vừa thích mê

HHT - Hứa Quang Hán vào vai sát thủ trong "No Way Out: The Roulette", có biệt danh là "Mr.Smile" vì luôn cười khi làm nhiệm vụ. Không phải nụ cười tỏa nắng của nam thần thanh xuân, Hứa Quang Hán khiến người xem gai người vì độ "biến thái", tàn độc của nhân vật, nhưng cũng không thể ghét vì anh... quá đẹp trai.

No Way Out: The Roulette lên sóng nhận được cơn mưa lời khen vì kịch bản chỉn chu, gây cấn với những cảnh hành động đã mắt. Hứa Quang Hán đảm nhận vai phụ, sát thủ Gon (biệt danh là Mr.Smile) vừa xuất hiện ở tập 5 và 6 đã khiến cõi mạng rần rần với combo "đẹp - điên".

No Way Out: The Roulette là câu chuyện xoay quanh một tên tội phạm khét tiếng mới ra tù - Kim Gook Ho do Yoo Jae Myung thủ vai, là mục tiêu của những kẻ săn tiền thưởng. Gon là sát thủ có bố là người Hàn, mẹ là người Đài Loan, nhận nhiệm vụ từ người ẩn danh tới Hàn để thủ tiêu Kim Gook Ho.

Vì có một nụ cười quyến rũ và luôn cười khi làm nhiệm vụ, Gon có biệt danh là Mr.Smile. Nhưng ẩn sau nụ cười của anh là sự tàn nhẫn, máu lạnh, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Biết rõ Gon là nhân vật phản diện, "ác tàn canh gió lạnh" nhưng khán giả vẫn mê anh như điếu đổ vì visual đẹp 360 độ, cuốn hút, bí ẩn.

No Way Out là lần đầu tiên Hứa Quang Hán diễn xuất chính thức trong một bộ phim Hàn. Khả năng nhập vai của anh khiến khán giả không hề thất vọng. "Quý ngài nụ cười" là một hình tượng mới lạ, đối lập hoàn toàn với sự hài hước hay ấm áp, ngọt ngào anh từng thể hiện trong các tác phẩm trước. Hứa Quang Hán xuất hiện ít, nhưng cảnh nào "ăn tiền" cảnh đó, chứng minh cho khả năng nhập vai đa dạng của anh.

No Way Out: The Roulette gồm 8 tập, 2 tập cuối sẽ lên sóng vào thứ Tư tuần tới (21/8).