Nữ minh tinh được khao khát nhất Hollywood cùng dàn sao quốc tế diện trang phục Công Trí

HHT - Hình ảnh thanh lịch của Charlize Theron trong chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon đã gây chú ý với netizen Việt. Trong thiết kế của Công Trí, nữ minh tinh thể hiện thần thái tinh tế và đẳng cấp của một ngôi sao hạng A.

Được xem là viên ngọc Nam Phi đắt giá nhất Hollywood và từng nằm trong danh sách 100 người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới theo tạp chí TIME, Charlize Theron nắm trong tay 17 giải thưởng quốc tế danh giá, đặc biệt là giải Oscar và Quả Cầu Vàng ở hạng mục Nữ Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất.

Trong chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon vừa qua, Charlize Theron diện thiết kế áo sơ mi xuyên thấu bằng chất liệu organza, có hoạ tiết lượn sóng được tạo ra bởi những sợi dây vải taffeta, nằm trong bộ sưu tập CONG TRI Thu Đông 2021.

Trong nửa đầu năm 2021, không chỉ có Charlize Theron, rất nhiều ngôi sao quốc tế đã lựa chọn thiết kế của Công Trí cho các hoạt động của mình.

Một trong những thiết kế đặc sắc trong BST CONG TRI Xuân Hè 2021 là mẫu áo choàng oversized chất liệu da màu đen bóng, mang đến vẻ đẹp quyền uy và cá tính. Thiết kế được nữ ca sĩ Bebe Rexha lựa chọn để xuất hiện trên bìa tạp chí BASIC.

Bebe Rexha với thần thái cực kỳ ấn tượng và cá tính trên bìa tạp chí BASIC.

Demi Lovato cũng chọn chiếc áo choàng oversized trong BST Xuân Hè của nhà thiết kế Công Trí. Xuất hiện trong bộ ảnh của tạp chí Paper, nàng công chúa Disney gây ấn tượng mạnh với thần thái khác lạ, tựa như nhân vật bước ra từ bộ phim điện ảnh.

Kiểu tóc vuốt keo nhọn cùng mẫu đầm da báo, khoác ngoài chiếc áo khoác đen ngoại cỡ tạo cho Demi Lovato một hình ảnh đầy uy lực nhưng cũng phảng phất nét siêu thực.

Nữ ca sĩ Leslie Grace trong trang phục thương hiệu CONG TRI tại sự kiện Ellas Y Su Música của Latin Recording Academy lại mang đến vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính.

Thay vì hình ảnh quyền lực, mạnh mẽ, mẫu thiết kế màu xanh ngọc của CONG TRI đã giúp Leslie Grace phô diễn vẻ duyên dáng, ngọt ngào của một quý cô đương đại. Mẫu suit với phần tà bất đối xứng giúp tạo điểm nhấn khiến bộ trang phục trở nên thú vị hơn.

Tạp chí Playboy tôn vinh vẻ đẹp của nữ ca sĩ R&B Kehlani. Trong khung hình mang hơi hướng retro, nữ ca sĩ diện sản phẩm của CONG TRI xuất hiện như một nữ hoàng buổi tiệc, toát lên thần thái hình tượng người phụ nữ vừa thanh lịch, quyến rũ vừa pha màu sắc cá tính.

Cô nàng Rosé của girl group đình đám BLACKPINK đã 2 lần liên tiếp lựa chọn thiết kế của CONG TRI trong các sản phẩm âm nhạc của mình.

Trong buổi họp báo ra mắt bộ phim truyền hình Dickinson, hiện tượng của làng điện ảnh Hollywood Hailee Steinfeld nổi bật trong trang phục CONG TRI Thu Đông 2020. Vẻ đẹp của Hailee được tôn vinh qua mẫu thiết kế màu beige cách điệu trên nền vải lụa gazar cùng những chi tiết bèo nhún xếp li. Thiết kế được trau chuốt với những sợi lông mảnh được đính kết tinh tế thể hiện nét đặc trưng của nhà mốt.

Gương mặt trẻ nhất diện thiết kế của Công Trí là "nữ hoàng TikTok” sinh năm 2004, Charli D'Amelio - một vũ công và nhân vật truyền thông xã hội người Mỹ. Tính đến tháng 4 năm 2020, cô đã thu được hơn 43,9 triệu người theo dõi trên ứng dụng TikTok, 12,7 triệu người trên Instagram, 980,2 nghìn người trên Twitter, 2,8 triệu người đăng ký trên YouTube.

“Công chúa Disney” Kelly Marie Trần đảm nhiệm một trong những vai diễn chính trong bộ phim bom tấn Star Wars và đồng thời là người gốc Việt đầu tiên trở thành nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình Disney mới ra mắt - Raya And The Last Dragon. Cô xuất hiện trên trang bìa của báo, thể hiện vẻ đẹp quyền lực trong trang phục của thương hiệu CONG TRI.

Becky G, nữ ca sĩ từng hợp tác với j-hope của BTS trong MV Chicken Noodle Soup, cô nàng gây ấn tượng trong một thiết kế của nhà mốt CONG TRI thuộc BST SS/2021.