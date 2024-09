"Nữ thần" Tzuyu chính thức solo, liệu âm nhạc có xứng tầm nhan sắc cực phẩm?

HHT - Là thành viên tiếp theo của TWICE được ra mắt sản phẩm solo, Tzuyu nhận được sự đón chờ đông đảo của người hâm mộ và công chúng. Không ngoài dự đoán của khán giả, nữ idol thừa sức thể hiện nét đẹp "vạn người mê" qua từng khung ảnh, nhưng chất lượng âm nhạc mới là thứ được quan tâm nhất khi bài hát solo chính thức "thả xích".

Đúng 11h ngày 6/9 (giờ Việt Nam), Tzuyu đã chính thức trình làng vai trò nghệ sĩ solo bằng mini album mang tên abouTZU và MV bài hát chủ đề Run Away.

Được mệnh danh là một trong những "trụ cột visual" của K-Pop, Tzuyu luôn được ca ngợi khi sở hữu nhan sắc kiều diễm với đường nét thanh tú, cùng thần thái dịu dàng, thanh lịch. Đặc biệt trong loạt ảnh teaser cho abouTZU, nữ thần tượng còn thể hiện một phiên bản Tzuyu đằm thắm, điềm tĩnh và trưởng thành hơn, khiến fan càng mong đợi hơn màn debut solo của em út nhà TWICE.

Không khiến người hâm mộ thất vọng, nữ idol nhà JYP không ngần ngại khoe vẻ đẹp "tràn màn hình" trong từng khoảnh khắc của MV Run Away. Bối cảnh MV được xây dựng tối giản, kết hợp với các hiệu ứng chuyển cảnh và góc máy để làm nổi bật câu chuyện về một mê cung, nơi Tzuyu như một nữ thần với trang phục cổ điển, luôn thể hiện những cử chỉ nhẹ nhàng, quyến rũ cùng lời mời chào: "So are you ready tonight?"

Chia sẻ trong buổi họp báo, Tzuyu bày tỏ sự quyết tâm với màn debut solo lần này: "Khi xem những màn trình diễn của nghệ sĩ solo nữ, tôi tự hỏi: "Sẽ thế nào nếu một ngày nào đó mình sẽ được trình diễn sân khấu dành riêng cho mình?' Và bây giờ tôi thực sự đam mê để thực hiện ước muốn đó."

Cô nàng chia sẻ nguồn cảm hứng của mình đến từ những màn trình diễn của tiền bối Sunmi - một trong những nữ nghệ sĩ solo nổi tiếng K-Pop thành danh từ "ông lớn" JYP. Vì vậy, Tzuyu thông qua abouTZU và Run Away hy vọng có thể đem đến cho công chúng những khía cạnh trưởng thành và mới lạ, nhiệt huyết hơn của bản thân so với một Tzuyu của TWICE mà khán giả đã thường thấy.

Bài hát chủ đề Run Away được chính "ông trùm JYP" Park Jin Young chấp bút. Nổi tiếng với gia tài sáng tác gồm các bản dance pop với phong cách disco thập niên cũ, chủ tịch JYP lần này vẫn đưa các yếu tố đó hòa trộn trong ca khúc Run Away, với sự sôi động và hoài cổ gợi nhớ đến âm nhạc của K-Pop thế hệ thứ 1, 2.

Về phần Tzuyu, nữ thần tượng hoàn thành khá tròn trịa các phân đoạn, đặc biệt là những phần cao trào, killing part của bài hát. Thế nhưng nhiều ý kiến cho rằng giọng hát của Tzuyu vẫn còn khá an toàn, chưa có nhiều kỹ năng xử lý nên tổng thể Run Away chưa đặc sắc và cuốn hút, ghi dấu trong lòng người nghe.

Mặc dù vậy, khán giả vẫn dành lời khen đến Tzuyu vì sự quyết tâm của cô nàng cùng một thành phẩm âm nhạc ổn áp. Đặc biệt, 5 bản b-side còn lại của abouTZU cũng được đánh giá cao bởi chất lượng âm nhạc đa dạng, phù hợp với giọng hát nhẹ nhàng của nữ idol, đặc biệt còn sở hữu dàn khách mời collab "cực chất" như rapper pH-1, Peniel Shin (BTOB).