Ồn ào "bộ ba nghỉ chơi": Meichan không chọn cách im lặng, tag thẳng tên Harry

HHT - Một câu chuyện tưởng chừng chỉ là hiểu lầm cá nhân giữa những người bạn nay trở thành "drama" được cộng đồng mạng theo dõi từng diễn biến. Tâm điểm là ba cái tên Meichan, Hà Còi và Harry - những nhân vật quen mặt với Gen Z.

Trong giới sáng tạo nội dung, đặc biệt là cộng đồng TikTok và YouTube tại Việt Nam, bộ ba Meichan, Harry và cơ phó Hà Còi đều là những cái tên nổi bật thời gian qua. Cả ba sở hữu lượng người theo dõi đông đảo, được yêu thích nhờ hình ảnh thân thiện, cá tính độc lập và sự gần gũi với người trẻ.

Meichan nổi tiếng là một content creator đa năng, thường xuất hiện trong các vlog về đời sống, học tập và du lịch. Hà Còi lại gây ấn tượng bằng chất giọng cá tính và cách nói chuyện hài hước. Còn Harry - cậu bạn điển trai, lạnh lùng nhưng cũng không kém phần dí dỏm, được biết đến là người sống nội tâm.

Từng nhiều lần xuất hiện chung trên các nền tảng mạng xã hội, bộ ba được yêu thích bởi sự ăn ý và năng lượng tích cực. Thế nhưng, cũng chính mối quan hệ thân thiết ấy lại trở thành bối cảnh của một vụ ồn ào khó xử trên mạng xã hội những ngày qua.

"Drama" nổ ra bắt nguồn từ một bài đăng ẩn danh trên Threads, cho rằng bộ ba này vướng phải chuyện tình tay ba rắc rối. Trong đó người bị tổn thương là Harry, nên cậu bạn này đã quyết định nghỉ chơi với hai người còn lại.

Đáng chú ý, giữa lúc mọi chuyện chưa được giải đáp rõ ràng và một bộ phận cư dân mạng có chiều hướng tấn công Meichan, phía Harry bất ngờ đăng một story đầy ẩn ý: “I think the apple’s rotten right to the core” (tạm dịch: Tôi nghĩ quả táo đã thối từ trong lõi), sau đó lại xóa đi khiến mọi người càng thêm tò mò.

Sau đó, trước sự tấn công từ netizen, Meichan không chọn cách im lặng. Cô nàng đăng bài khẳng định mình không biết người được Harry nhắc đến là ai, đồng thời công khai tin nhắn đã gửi cho Harry với mong muốn giải thích rõ ràng. Tuy nhiên, hiện tại phía Harry vẫn im lặng và không đưa ra phản hồi.

Câu chuyện hiện tại vẫn chưa rõ thực hư khi cả Harry lẫn Hà Còi đều giữ thái độ im lặng. Trong khi đó, cộng đồng mạng chia thành nhiều phe, một bên ủng hộ sự minh bạch của Meichan, một bên đồng cảm với sự tổn thương mà Harry có thể đang phải chịu đựng.