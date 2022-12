Optimus Prime, Bumblebee trở lại cùng dàn quái thú cực chiến trong trailer "Transformer 7"

HHT - Hãng phim Paramount Pictures vừa công bố trailer đầu tiên cho phần phim thứ 7 về các người máy biến hình từng gây bão một thời sau hơn bốn năm vắng bóng với tên gọi "Transformer: Rise of the Beasts".

Lấy bối cảnh vào năm 1994, khoảng thời gian sau khi Bumblebee xuất hiện trên Trái Đất, phần phim thứ bảy của Transformers sẽ được thực hiện dựa trên những chi tiết trong đầu truyện Beast Wars xuất bản vào đầu những năm 1990.

Trong trailer, thủ lĩnh phe Maximals - Optimus Primal đã có màn xuất hiện đầy bất ngờ dưới hình dạng một chú khỉ đột khổng lồ. Khán giả cũng đã có cơ hội gặp lại nhân vật quen thuộc Optimus Prime và cả hai đang cùng tiết lộ về sự xuất hiện của một thế lực đen tối mà họ sắp phải đối mặt. Đáng chú ý, chú Autobot đáng yêu Bumblebee - nhân vật được yêu thích bậc nhất của thương hiệu Transformers cùng vai nam chính Noah do Anthony Ramos đảm nhận cũng sẽ trở lại.

Chưa dừng lại ở đó, Rise Of The Beasts cũng sẽ đưa khán giả vào cuộc phiêu lưu của ba loại robot đã từng xuất hiện trong phim bao gồm: Maximals, Predacons, Terrorcons cũng như cuộc chiến trên Trái Đất giữa 2 phe Autobots và Decepticons. Đặc biệt, các người máy biến hình trong phim sẽ có những hình dạng hoàn toàn mới. Nếu ở những phần phim trước, các nhân vật chỉ có thể biến hình thành các siêu xe hay người máy thì giờ đây bọn họ sẽ có thể chuyển hóa thành hình dáng của những con vật quen thuộc.

Phim còn có sự tham gia của dàn sao đình đám như Dominique Fishback, Dương Tử Quỳnh, Peter Cullen… với vai trò lồng tiếng cho các chú robot. Hai nhà làm phim Micheal Bay và Steven Spielberg tiếp tục giữ vai trò nhà sản xuất của phần phim lần này.

Transformers là thương hiệu điện ảnh lấy cảm hứng từ dòng đồ chơi người máy cùng tên do Nhật Bản và Mỹ hợp tác sản xuất. Đạo diễn Michael Bay chính là nhà sản xuất góp phần xây dựng tên tuổi của loạt phim trong 5 phần đầu. Tuy nhiên, thương hiệu dần hụt hơi những năm gần đây khi các tác phẩm Bumblebee (2018), Transformers: The Last Knight (2017) chịu lỗ tại phòng vé. Năm 2021, hãng phim Paramount Pictures quyết định khởi quay phần 7 Transformers: Rise Of The Beasts với hy vọng tìm lại thành công cho loạt phim.