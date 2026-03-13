Paris Fashion Week: Jang Won Young, Nhiệt Ba "mất chuỗi", một sao nữ gây ngao ngán

HHTO - Jang Won Young "mất chuỗi" tại Paris Fashion Week giữa "bão" tranh cãi gây bàn tán. "Nàng thơ" Địch Lệ Nhiệt Ba "lỡ hẹn" show Dior vào phút chót khiến fan hoang mang. "Nữ hoàng phim ngắn" Nhạc Vũ Đình có màn ra mắt tại kinh đô thời trang không thể ồn ào hơn!

Paris Fashion Week mùa Thu Đông 2026 khép lại, nhưng những bàn tán xoay quanh đề tài này thì chưa hạ nhiệt. Trên hàng ghế đầu các show diễn lớn, sự vắng mặt của vài gương mặt thân quen gây xôn xao.



Địch Lệ Nhiệt Ba là mỹ nhân Hoa ngữ gây tiếc nuối nhất khi "lỡ hẹn" với show Dior. Công ty quản lý Gia Hành công bố thông tin sát ngày diễn ra sự kiện với lý do "bất khả kháng".

Trong khi đó, Nhiệt Ba đã khởi hành sang Pháp, chuẩn bị cho show diễn từ trước đó vài ngày. Người hâm mộ càng lo lắng hơn khi biết sao nữ bị mắc kẹt khi quá cảnh tại Dubai do căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông.

Nhạc Vũ Đình - người được biết đến với danh xưng "nữ hoàng phim ngắn" Trung Quốc gây tranh cãi dữ dội tại Paris Fashion Week mùa này. Trước thềm sự kiện, ê-kíp của sao nữ quảng bá rầm rộ rằng cô là “diễn viên phim ngắn đầu tiên được thương hiệu lớn mời tham dự Paris Fashion Week". Cô cũng xác nhận lịch trình sẽ dự các show Balmain, Elie Saab.

Đến ngày diễn ra show Balmain, Nhạc Vũ Đình bất ngờ thông báo vắng mặt với lý do bất khả kháng dù cô đã hạ cánh xuống Paris. Tình huống trở nên "khó xử", ồn ào hơn khi các tin đồn về việc nữ diễn viên "mua vé lậu" qua trung gian nhưng "bể kèo" lan rộng.

Nhạc Vũ Đình chưa từng công khai hình ảnh vé mời từ thương hiệu. Nhà mốt Balmain cũng không liệt kê hay cập nhật tạo hình sân bay của sao nữ này, khác với đối đãi dành cho các khách mời khác như Hyeri hay Văn Vịnh San. Các bằng chứng được chỉ ra củng cố suy đoán của netizen về việc Nhạc Vũ Đình "phông bạt" tại Paris Fashion Week.

Chiến lược "hắc hồng" (gây chú ý bất chấp tiêu cực để có độ thảo luận) của Nhạc Vũ Đình nhận về "bão phẫn nộ" cùng thái độ ngao ngán từ cộng đồng mạng.

Sau đó, Nhạc Vũ Đình thừa nhận chuyến đi Paris thực chất là tự túc chi phí, nói rằng mục đích là để “hoàn thành giấc mơ thời trang”. Lời giải thích không xoa dịu được dư luận. C-net cho rằng ranh giới giữa “khách mời chính thức của thương hiệu” và “khán giả tự mua vé xem show” là hoàn toàn khác biệt. Việc đoàn đội của Nhạc Vũ Đình cố gắng quảng bá thành “được mời” gây phản cảm.

Diễn viên phim ngắn này sau đó có mặt tại show Givenchy và Elie Saab. Trong video tự đăng tải cũng như hình Getty Images, Nhạc Vũ Đình có suất ngồi trên hàng ghế đầu, check-in cùng Anna Wintour, khoe giấy mời.

Nhà mốt Miu Miu ra mắt BST mới vào ngày cuối cùng của Paris Fashion Week. Sự kiện là tâm điểm truyền thông với sự góp mặt của dàn mỹ nữ đang nổi như Yerin Ha (Bridgerton 4), Tyla, Lưu Hạo Tồn, Momo TWICE, Ella MEOVV...

Jang Won Young IVE - nữ idol đảm nhận vai trò đại sứ toàn cầu thương hiệu vắng mặt tại hàng ghế đầu. Thay vào đó, cô đăng tải bài viết quảng bá cho show diễn Thu Đông 2026 của nhà mốt trên tài khoản Instagram cá nhân có 15,6 triệu followers.

Lần "mất chuỗi" của IT Girl thế hệ mới khiến netizen bàn tán, đặc biệt là trong bối cảnh nữ idol đang liên tiếp vướng tranh cãi về cách hành xử. Cư dân mạng chỉ trích cô về sự lạnh nhạt trong các fancall đến thái độ "ám ảnh center" của nữ idol Gen Z.