Phải Chăng Là Định Mệnh: Chae Jong Hyeop nối dài vai si tình có gây nhàm chán?

HHT - Chae Jong Hyeop tiếp tục đảm nhận vai diễn trai tốt si tình trong "Serendipity's Embrace" (Phải Chăng Là Định Mệnh). Liệu vai nam chính Kang Hoo Young lần này có giúp Chae Jong Hyeop thăng hạng tên tuổi hay gây nhàm chán vì một màu?

Chae Jong Hyeop được nhận định là nhân tố triển vọng của làng giải trí Hàn Quốc. Sao nam sinh năm 1993 sở hữu vóc dáng cao ráo, từng có thời gian học tập, sinh sống tại Thái Lan và Nam Phi. Anh có xuất phát điểm là người mẫu, trước khi lấn sân sang diễn xuất vào năm 2016.

Chae Jong Hyeop chăm chỉ hoạt động nghệ thuật từ các vai diễn trong web-drama (phim chiếu mạng). Nam diễn viên 9X sở hữu nhan sắc điển trai, đốn tim fangirl nhờ đôi mắt híp, nụ cười duyên. Nhờ đó, anh "lọt mắt xanh" của các đạo diễn ở dạng vai tươi sáng, tích cực.

Sự nghiệp của Chae Jong Hyeop khởi sắc vào năm 2019 nhờ thành công nội địa của Hot Stove League (Đội bóng chày Dreams). Anh chỉ đảm nhận vai phụ nhưng cũng để lại dấu ấn trong mắt khán giả Hàn. Tới Nevertheless, khán giả quốc tế mê mệt "chàng khoai tây" ấm áp Yang Do Hyuk, bạn thơ ấu của nữ chính Na Bi (Han So Hee).

Trong Love All Play, Chae Jong Hyeop đảm nhận vai chính Park Tae Joon. Hình ảnh chàng vận động viên năng động, hài hước cùng chuyện tình "gà bông" ngọt ngào với Park Tae Yang (Park Joo Hyun) củng cố vị trí "cờ xanh" màn ảnh nhỏ của nam diễn viên họ Chae.

Năm 2023, Castaway Diva (Diva Của Đảo Hoang) đưa cái tên Chae Jong Hyeop bùng nổ với màn nhập vai "10 điểm" với Jung Ki Ho si tình luôn âm thầm, cổ vũ nữ chính Seo Mok Ha (Park Eun Bin) trên con đường theo đuổi ước mơ.

Đầu năm nay, Chae Jong Hyeop góp mặt trong dự án hợp tác Nhật - Hàn Eye Love You. Anh nhập vai du học sinh Tae Oh, gieo thương nhớ nhờ gương mặt "cún con", diễn xuất dễ chịu. Sức hút từ bộ phim này khiến tên tuổi anh thăng hạng. Fan meeting đầu tiên của Chae Jong Hyeop tại Nhật Bản diễn ra vào đầu tháng 6 vừa qua thu hút khoảng 30.000 người tham gia với 2 đêm. Truyền thông Hàn và Nhật gọi đây là "hội chứng Chae Jong Hyeop".

Mức độ nổi tiếng thăng hạng nhanh chóng khiến cho Serendipity's Embrace (Phải Chăng Là Định Mệnh) do Chae Jong Hyeop đóng chính được quan tâm. Phim có khởi đầu với rating 3.9% trung bình toàn quốc. Chae Jong Hyeop thủ vai Kang Hoo Young, nối dài loạt vai diễn si tình. Anh "cưa sừng làm nghé", hoá nam thần thanh xuân của Trung học Obok tự nhiên ở tuổi 31. Tương tác với nữ chính Kim So Hyun đem lại rung cảm nhẹ nhàng cho khán giả.

Trong các phân cảnh đầu, khán giả nhìn thấy một nhà tư vấn tài chính lạnh lùng, quyết đoán. Ở bên nữ chính Hong Joo, nụ cười tỏa nắng "thương hiệu", ánh mắt si tình của anh gây thương nhớ. Các khía cạnh đối lập của nhân vật làm tăng mức độ hấp dẫn của Hoo Young cũng như Chae Jong Hyeop.

Cùng là "trai ngoan, si tình" nhưng mỗi vai diễn của Chae Jong Hyeop lại có tính cách khác nhau. Tae Oh của Eye Love You ấm áp, ngọt ngào như ánh nắng, thì Hoo Young của Phải Chăng Là Định Mệnh là chàng trai ngoài lạnh trong ấm với những diễn biến tâm lý càng về sau càng phức tạp. Vì thế, những bước chuyển trong từng tác phẩm của Chae Jong Hyeop luôn tạo cho người xem thấy sự khác biệt nhỏ, không cảm thấy nhàm chán.