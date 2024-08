Phải Chăng Là Định Mệnh: Kim So Hyun đi vào vết xe đổ của "My Lovely Liar"

HHT - Vai nữ chính Lee Hong Joo trong phim "Phải Chăng Là Định Mệnh" được kỳ vọng sẽ giúp "em gái quốc dân" lấy lại phong độ trong sự nghiệp. Tuy nhiên, Kim So Hyun mắc loạt điểm trừ đáng tiếc, giống với những gì đã khiến "My Lovely Liar" thất bại.

Kim So Hyun là tên tuổi quen mặt của làng giải trí Hàn Quốc. Sao nữ 25 tuổi đời đã có tới 18 năm tuổi nghề, bén duyên với diễn xuất từ khi còn nhỏ. Sao nữ Gen Z được mệnh danh là "em gái quốc dân", bội thu giải thưởng nhờ chăm chỉ hoạt động nghệ thuật. Sao nữ sinh năm 1999 có phong độ diễn xuất ổn định, đời tư sạch. Sau vai diễn thành công trong dự án cổ trang Sông Đón Trăng Lên, Kim So Hyun có thời gian "im ắng", trở lại màn ảnh nhỏ sau 2 năm với My Lovely Liar. Tuy nhiên, bộ phim không tạo được tiếng vang, kết thúc với mức rating 3,44%.

Cuối tháng 7 vừa qua, Serendipity's Embrace (Phải Chăng Là Định Mệnh)chính thức lên sóng. Kim So Hyun đảm nhận vai nữ chính, sánh đôi cùng Chae Jong Hyeop. Nhân vật Hong Joo là kiểu vai diễn sở trường của Kim So Hyun. Nữ diễn viên từng gây thương nhớ nhờ các tạo hình nữ sinh học đường trong loạt phim Let's Fight Ghost, Who Are You: School 2015 hay Love Alarm.

Trong lần tái xuất này, cô tiếp tục hóa thân thành nữ sinh hoạt bát, đáng yêu, nhiệt tình theo đuổi mối tình đầu. Đối với vai diễn có chuyển biến tâm lý phức tạp ở hai thời điểm khác nhau, Kim So Hyun cũng từng thử sức trong Love Alarm và được khen ngợi.

Ở những cảnh hồi tưởng quá khứ của Serendipity's Embrace, Kim So Hyun toát lên vẻ hoạt bát, tươi sáng trong bộ đồng phục học sinh. Ở thời điểm nữ chính 29 tuổi, Kim So Hyun lại thể hiện khả năng diễn giải tâm lý nhân vật khéo léo. Nhân vật Hong Joo chịu chấn thương tâm lý lớn sau sự ra đi không lời từ biệt của tình đầu. Khán giả đồng cảm với nhân vật từ thái độ mất niềm tin vào tình yêu cho đến sự phẫn nộ, tổn thương của Hong Joo khi gặp lại Bang Jun Ho (Yoon Ji On) sau 3 năm xa cách.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng lựa chọn này của Kim So Hyun gây nhàm chán vì quá quen thuộc. Thêm nữa, Kim So Hyun không tạo nên được phản ứng hóa học bùng nổ với nam chính Chae Jong Hyeop.

Ở phân cảnh cặp đôi chính gặp sự cố, phần tóc mái ướt bết của Hong Joo xuất hiện xuyên suốt, "chiếm spotlight" khiến khán giả khó tập trung vào sự rung động giữa hai nhân vật chính.

Trong khi bạn thân Hye Ji (Dasom) có màn lột xác ngoạn mục sau tốt nghiệp Trung học, Hong Joo gây thất vọng vì diện mạo sau 10 năm không có nhiều thay đổi. Các tạo hình của nữ chính lúc 29 tuổi bị khán giả nhận xét là nhàm chán từ kiểu tóc cho tới cách ăn mặc, không cho thấy sự trưởng thành đáng kể so với thời điểm còn đi học.

Serendipity's Embrace đã đi được một nửa chặng đường với 4/8 tập phim lên sóng. Rating phim giảm dần qua từng tập. Nguyên nhân khách quan là do lịch phát sóng trùng với thời điểm Hàn Quốc chiếu Olympics 2024. Trong khi đó, nhiều netizen chỉ ra rằng tác phẩm khó có thể giúp Kim So Hyun đạt được bước tiến mới trong sự nghiệp vì mô-típ cũ kỹ, phản ứng hóa học trung bình và những điểm trừ trong tạo hình.

Những thiếu sót về kịch bản, phản ứng hóa học với nam chính hay tạo hình "xu cà na" đều từng là yếu tố khiến My Lovely Liar không đạt được thành tích ấn tượng. Cộng đồng mê phim Hàn bày tỏ sự tiếc nuối trước phong độ xuống dốc của "em gái quốc dân". Khán giả đề xuất cô nên lựa chọn những vai diễn, kịch bản có tính thử thách hơn thay vì các dự án học đường "một màu", an toàn.

Nửa cuối năm nay, Kim So Hyun còn có dự án hài, hành động Good Boy sánh đôi cùng Park Bo Gum sẽ lên sóng. Người hâm mộ một lần nữa đặt "ngôi sao hy vọng" vào cô trong vai diễn nữ cảnh sát mạnh mẽ, quyết đoán.